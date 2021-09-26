Выборы в Германии: пожертвует ли украинскими интересами новый канцлер

В отношениях Берлина и Киева после ухода Меркель существуют два варианта развития событий

Отношения Германии и Украины могут измениться. Коллаж "Сегодня"

После выборов в Германии обязательства Ангелы Меркель перед Москвой обнуляются для нового канцлера. Интересы Украины для Берлина будут на третьем месте. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

В то же время он считает, что и ухудшение отношений Германии и Украины не произойдет.

"Может быть два варианта – либо отношения между Украиной и Германией улучшатся, либо останутся такими, какие они существуют. Между нами отсутствуют какие-то такие отношения, что это наш друг во всех вопросах. Когда они занимаются внешней политикой, то не думают: "Сначала наши немецкие интересы, а потом – что там Украина", нет. Это другая страна. Это не балтийцы или поляки. Германия – другая. Они сначала думают: "Что там мы, что там наши друзья, и уже потом – что там Украина". Германия иногда жертвовала интересами Украины, иногда – защищала. Это зависело от того, как это совпадало с их интересами", – сказал Солонтай.

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С другой стороны, новая власть Германии может перезагрузить отношения с Россией.

"Уход Меркель обнуляет отношения Германии с Москвой. То есть где мы можем иметь ухудшение, потому что все, кто после Меркель – менее профессиональные", – добавил эксперт.

Выборы-2021 в Германии

На этот раз 47 партий выдвигают своих кандидатов, что является рекордом для ФРГ;

В Бундестаг выбирают 598 депутатов;

Для прохождения партии в Бундестаг необходимо преодолеть 5%-ный барьер;

В бюллетене избиратель должен поставить два крестика: один за прямого представителя в парламенте от своего округа, а другой – за политическую партию. Первое голосование предназначено для того, чтобы каждый из 299 округов Германии был представлен в Бундестаге;

Когда партия получает больше прямых мест, чем она имеет право по результату голосования по партиям, ее победившим кандидатам предоставляются дополнительные места. Они называются "выступающими" местами. Например, по итогам голосования в 2017 года в палате было 709 депутатов.

Ранее мы сообщали, что журналист спрогнозировал последствия выборов в Германии для Украины.

Также напомним, уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше.