Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Верес: онлайн 💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Украинцы должны помнить, что независимость не упала стране с неба – эксминистр образования

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 сентября, 17:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина стала независимой страной благодаря всей истории государственности
Гриневич напомнила что становление независимости Украины не было простым
Гриневич напомнила что становление независимости Украины не было простым

Министр образования Украины в 2016-19 годах, проректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Лилия Гриневич после презентации фильма "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла" заявила, что независимость не далась Украине просто так, и об этом всегда нужно помнить.

Об этом она заявила во время первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Реклама

"Этот фильм в лучших современных форматах раскрывает истинную украинскую историю, воспроизводит документально, по кадрам и разрушает миф о том, что украинская независимость упала нам с неба и что это якобы было так легко", – сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что украинцы обязаны восстановлению независимости всей истории украинской государственности. По ее словам, Украина сегодня находится совсем в другой ситуации, благодаря и провозглашению независимости, и двум революциям. Однако многие события еще остаются недооцененными.

"После Революции Достоинства, когда пришло первое правительство с премьер-министром Арсением Яценюком, в какой ситуации оказалось это правительство? При пустой казне, при том, как на наших границах появляются чужие войска и оккупируются территории. Это огромная страница, которую еще нужно переосмыслить. Вы видите, как решения в один миг могут изменять все для страны. Вспоминайте об этом в некоторые решающие моменты в вашей жизни", – сказала Лилия Гриневич.

Реклама

Ранее мы сообщали, что граждан нужно с детства приучать отказаться от мысли, что якобы существуют простые, "черно-белые" ответы на сложные вопросы.

Напомним, что во Львове проходит молодежная встреча Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг". Во встрече принимают участие более 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
8 267 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять