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Українці повинні пам'ятати, що незалежність не впала країні з неба – ексміністр освіти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 17:56
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Україна стала незалежною країною завдяки всій історії державності
Гриневич нагадала що становлення незалежності України не було простим
Гриневич нагадала що становлення незалежності України не було простим

Міністр освіти України у 2016-19 роках, проректор Київського університету імені Бориса Грінченка Лілія Гриневич після презентації фільму "Колапс: як українці зруйнували імперію зла" заявила, що незалежність не далась Україні просто так, і про це завжди потрібно пам’ятати.

Про це вона заявила під час першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Цей фільм у найкращих сучасних форматах розкриває правдиву українську історію, відтворює документально, по кадрах, і руйнує міф про те, що українська незалежність впала нам з неба і що це нібито було так легко", – сказала Гриневич.

Вона наголосила, що українці завдячують відновленню незалежності всій історії української державності. За її словами, Україна сьогодні знаходиться зовсім в іншій ситуації, завдячуючи і проголошенню незалежності, і двом революціям. Проте багато подій ще залишають недооціненими.

"Після Революції Гідності, коли прийшов перший уряд з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, в якій ситуації опинився цей уряд? При порожній казні, при тому, як на наших кордонах з’являються чужі війська і окуповуються території. Це величезна сторінка, яку ще потрібно переосмислити. Ви бачите, як рішення в одну мить можуть змінювати все для країни. Згадуйте про це в деякі вирішальні моменти у вашому житті", - сказала Лілія Гриневич.

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Раніше ми повідомляли, що громадян потрібно з дитинства привчати відмовитися від думки, що нібито є прості, "чорно-білі" відповіді на складні питання.

Нагадаємо, що у Львові проходить молодіжна зустріч Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь". У зустрічі беруть понад 100 молодих професіоналів і активістів з різних регіонів України.

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