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Україна заслуговує вас, а ви заслуговуєте сильну Україну – Яценюк учасникам молодіжної зустрічі КБФ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 вересня, 19:25
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Форум зібрався у Львові, щоб молоді лідери з різних регіонів отримали можливість живої дискусії та обміну думками
Багато молоді розглядають можливість виїхати за кордон
Багато молоді розглядають можливість виїхати за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові проходить молодіжна зустріч Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь". У зустрічі беруть понад 100 молодих професіоналів і активістів з різних регіонів України.

Про це повідомляє прес-служба Арсенія Яценюка.

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У вітальному слові голова КБФ Арсеній Яценюк підкреслив, що Форум зібрався у Львові, щоб молоді лідери з різних регіонів отримали можливість живої дискусії та обміну думками:

"Україна – вона різна, так, як і кожен з вас. Кожен з вас є дуже різна особистість. Але сила України в тому, що вона саме різна і вона завжди знаходить можливість об’єднатися в найскладніші періоди нашої історії, як це було в 2014-му і до сьогоднішнього дня".

Назва зустрічі "Схід-Захід, Північ-Південь", зазначив Арсеній Яценюк, – це також і відсилання до символу НАТО – рози вітрів.

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"Кажуть, що молодь – це майбутнє. Це штамп. Молодь – це сьогодення. Ви сьогодні можете робити те, що ви повинні робити. Тому ви і є сьогоднішня Україна", – звернувся Арсеній Яценюк до учасників зустрічі.

Згідно з соціологічними опитуваннями, зазначив він, серед молоді на 10% більше тих, які говорять, що українська незалежність – це велике досягнення, і вони виключно за незалежну Україну.

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У той же час, зазначив Арсеній Яценюк, багато молоді розглядають можливість виїхати за кордон: "Українцям потрібна безпека. Якщо буде соціальна, екологічна, економічна, фінансова, військова безпека, – молоді українці не будуть думати про те, як будувати своє майбутнє не в Україні".

"Я дуже хочу, щоб Україна була побудована кожним з вас. Тому що Україна заслуговує на вас, а ви заслуговуєте на сильну Україну", – сказав він.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", поруч зі своєю головною діяльністю як провідної міжнародної платформи України з обговорення проблем війни і миру, починає нову ініціативу – молодіжні зустрічі про розвиток і безпеку України, які пройдуть в різних регіонах нашої країни. Захід у Львові є першим з них.

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