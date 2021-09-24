Украина заслуживает вас, а вы заслуживаете сильную Украину – Яценюк участникам молодежной встречи КБФ

Форум собрался во Львове, чтобы молодые лидеры из разных регионов получили возможность живой дискуссии и обмена мнениями

Много молодежи рассматривают возможность выехать за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове проходит молодежная встреча Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг". Во встрече принимают более 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Арсения Яценюка.

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В приветственном слове председатель КБФ Арсений Яценюк подчеркнул, что Форум собрался во Львове, чтобы молодые лидеры из разных регионов получили возможность живой дискуссии и обмена мнениями:

"Украина – она ​​разная, так же, как каждый из вас. Каждый из вас очень разная личность. Но сила Украины в том, что она именно разная и она всегда находит возможность объединиться в сложные периоды нашей истории, как это было в 2014-м и до сегодняшнего дня".

Название встречи "Восток-Запад, Север-Юг", отметил Арсений Яценюк, – это также и отсылка к символу НАТО – розы ветров.

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"Говорят, что молодежь – это будущее. Это штамп. Молодежь – это настоящее. Вы сегодня можете делать то, что вы должны делать. Поэтому вы и есть сегодняшняя Украина", – обратился Арсений Яценюк к участникам встречи.

Согласно социологическим опросам, отметил он, среди молодежи на 10% больше тех, которые говорят, что украинская независимость – это большое достижение, и они исключительно за независимую Украину.

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В то же время, отметил Арсений Яценюк, много молодежи рассматривают возможность выехать за границу: "Украинцам нужна безопасность. Если будет социальная, экологическая, экономическая, финансовая, военная безопасность – молодые украинцы не будут думать о том, как строить свое будущее не в Украине".

"Я хочу, чтобы Украина была построена каждым из вас. Потому что Украина заслуживает вас, а вы заслуживаете сильную Украину", – сказал он.

Киевский Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", рядом со своей главной деятельностью как ведущей международной платформы Украины по обсуждению проблем войны и мира, начинает новую инициативу – молодежные встречи о развитии и безопасность Украины, которые пройдут в различных регионах нашей страны. Запад во Львове является первым из них.

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