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Ницой: Проблема русскоговорящих – вина учителей

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
11 ноября, 13:00
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В Украине должны понимать, что существует государственный украинский – обязательный для всех язык
Лариса Ницой объяснила, почему русский стал родным для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Лариса Ницой объяснила, почему русский стал родным для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Для украинцев русский язык стал родным из-за учителей в школах, которые сами есть малороссами и не донесли до учеников важность украинского языка в жизни нашего государства.

Об этом заявила в интервью "Сегодня" писательница, активистка и защитница украинского языка Лариса Ницой. Она считает, что проблема русскоязычных – вина учителей.

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"Потому что на том языке (русском – Ред.) украинцев когда-то "изнасиловали". Чтобы выжить, украинцы вынуждены были заговорить на языке врага, который пришел убивать. Это были русские большевики", – сказала она.

Ницой считает, что украинцы "дозбручанской части" заговорили по-русски, чтобы не умереть от голода во время Голодомора.

"Заговорили по-русски, чтобы не быть расстрелянными во время "красного террора" после Голодомора. Представляете, как ослаблен был наш народ после пыток нации голодом, а на смену этим пыткам пришли расстрелы. Убивали всех, кто строил и мог строить в Украине Украину, а не "Рашу"", – добавила она.

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По мнению писательницы, учителя должны донести это до всех украинских детей, какого бы этнического происхождения они ни были. Также она выступает за то, чтобы разные этнические меньшинства в Украине сохранили свой язык, свою культуру и приумножали своей культурой и языком украинскую культуру, добавляя ей многообразия.

"Чтобы прославляли Украину еще и на своем языке, своими традициями. Это прекрасно. Я отвергаю упреки мне, мол, я хочу всех ассимилировать, чтобы был только украинский и все говорили только на украинском. Ничего подобного. Я за языковое и культурное разнообразие", – отметила Ницой.

Она подчеркнула, что все в Украине должны понимать, что рядом с их языком их меньшинства существует государственный украинский – обязательный для всех язык. Не еще один равный с другими язык, а доминирующий язык, государственный язык, язык межнационального общения.

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Украинский язык защищен законом

  • В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).
  • Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.
  • Большинство наказаний за нарушение закона – штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.
  • А с 16 июля 2021 вступили в силу части вторая и третья статьи языкового закона. Претенденты на госдолжности, а также лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдать экзамен и получить государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Также напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ответил, возьмет ли на работу Ницой защищать украинский язык.

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