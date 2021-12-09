Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Назван самый жесткий сценарий против Путина, на который готов Байден

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
9 декабря, 09:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хозяин Кремля попытался взять президента США на понт, но только нарвался на проблемы
У Байдена есть чем ответить Путину. Коллаж "Сегодня"
У Байдена есть чем ответить Путину. Коллаж "Сегодня"

Самое жесткое наказание России за возможное вторжение в Украину, на которое готов сегодня президент США Джо Байден, – это мощные санкции совместно с европейскими союзниками. Это особенно просматривается на фоне последних его контактов с лидерами Европы.

Об этом пишет в своей колонке для НВ экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Реклама

По его мнению, Путин может прибегнуть к провокациям. Это прослеживается по истории его войн в Чечне, Сирии, Грузии: он всегда поднимал ставки, а потом смотрел, может ли "на понт" взять кого-нибудь или нет.

"Это классический путинский менталитет. Но Байдена "на понт" никак не возьмешь. Он четко Путина предупредил, чему тот себя подвергает. Но команды и Байдена, и русские будут еще работать после этих переговоров. Очень важно, чтобы мы были в этой истории", – пишет Климкин.

Он напомнил, что Байден отдельно собирает европейских лидеров, и отдельно говорит с Украиной.

Реклама

"Вот это слово "отдельно" мне больше всего не нравится в этой истории. Поэтому задача нашей внешней политики вложиться и реально объяснить, что это не вопрос доверия, что это вопрос технологической подготовки к переговорам", – подчеркнул экс-министр.

Путин готовят "ответку" за Украину

Сейчас США и Европа готовят общий скоординированный ответ на возможное вторжение РФ в Украину. Но санкции – это самое грозное, что может предложить Запад Москве.

"Ну и конечно действия по отношению к Путину самому и окружению. Это самые жесткие вещи, к которым может прибегнуть сегодня Байден. И то, что мы не являемся частью этой истории, меня реально настораживает", – резюмировал Климкин.

Реклама

Переговоры Путина и Байдена по Украине

  • 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по Украине. Среди прочего хозяин Кремля настаивал на гарантиях, что НАТО не будет принимать Украину. Но на переговорах уже Байден дал понять российскому лидеру, что он не имеет право голоса в этом вопросе. В итоге Байден предложил Путину два варианта по Украине.
  • Стоит отметить любопытный момент: как и после летней встречи в Женеве, так и после нынешних переговоров лидеры США и РФ так и не пришли к чему-то конкретному в украинском вопросе. "Сегодня" разбирались, почему после переговоров Байден – Путин осталась тревога.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3693

Евро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

69 640

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять