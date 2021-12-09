Назван самый жесткий сценарий против Путина, на который готов Байден

Хозяин Кремля попытался взять президента США на понт, но только нарвался на проблемы

У Байдена есть чем ответить Путину. Коллаж "Сегодня"

Самое жесткое наказание России за возможное вторжение в Украину, на которое готов сегодня президент США Джо Байден, – это мощные санкции совместно с европейскими союзниками. Это особенно просматривается на фоне последних его контактов с лидерами Европы.

Об этом пишет в своей колонке для НВ экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

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По его мнению, Путин может прибегнуть к провокациям. Это прослеживается по истории его войн в Чечне, Сирии, Грузии: он всегда поднимал ставки, а потом смотрел, может ли "на понт" взять кого-нибудь или нет.

"Это классический путинский менталитет. Но Байдена "на понт" никак не возьмешь. Он четко Путина предупредил, чему тот себя подвергает. Но команды и Байдена, и русские будут еще работать после этих переговоров. Очень важно, чтобы мы были в этой истории", – пишет Климкин.

Он напомнил, что Байден отдельно собирает европейских лидеров, и отдельно говорит с Украиной.

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"Вот это слово "отдельно" мне больше всего не нравится в этой истории. Поэтому задача нашей внешней политики вложиться и реально объяснить, что это не вопрос доверия, что это вопрос технологической подготовки к переговорам", – подчеркнул экс-министр.

Путин готовят "ответку" за Украину

Сейчас США и Европа готовят общий скоординированный ответ на возможное вторжение РФ в Украину. Но санкции – это самое грозное, что может предложить Запад Москве.

"Ну и конечно действия по отношению к Путину самому и окружению. Это самые жесткие вещи, к которым может прибегнуть сегодня Байден. И то, что мы не являемся частью этой истории, меня реально настораживает", – резюмировал Климкин.

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Переговоры Путина и Байдена по Украине