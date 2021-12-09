Названо найжорсткіший сценарій проти Путіна, на який готовий Байден

Найжорсткіше покарання Росії за можливе вторгнення в Україну, на яке готовий сьогодні президент США Джо Байден – це потужні санкції спільно з європейськими союзниками. Це особливо проглядається на тлі останніх його контактів із лідерами Європи.
Про це пише у своїй колонці для НВ ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
На його думку, Путін може вдатися до провокацій. Це простежується з історії його війн у Чечні, Сирії, Грузії: він завжди піднімав ставки, а потім дивився, чи може взяти на "понт" когось, чи ні.
"Це класичний путінський менталітет. Але Байдена на "понт" ніяк не візьмеш. Він чітко Путіна попередив, чому той себе піддає. Але команди і Байдена, і росіяни ще працюватимуть після цих переговорів. Дуже важливо, щоб ми були у цій історії", – пише Клімкін.
Він нагадав, що Байден окремо збирає європейських лідерів, та окремо розмовляє з Україною.
"От це слово "окремо" мені найбільше не подобається в цій історії. Тому завдання нашої зовнішньої політики вкластися і реально пояснити, що це не є питання довіри, що це питання технологічної підготовки до переговорів", – наголосив ексміністр.
Путін готують "відповідь" за Україну
Наразі США та Європа готують спільну скоординовану відповідь на можливе вторгнення РФ в Україну. Але санкції – це найгрізніше, що може запропонувати Захід Москві.
"Ну і звичайно дії щодо Путіна самого та оточення. Це найжорсткіші речі, яких може вдатися сьогодні Байден. І те, що ми не є частиною цієї історії, мене реально насторожує", – резюмував Клімкін.
Переговори Путіна та Байдена щодо України
- 7 грудня Володимир Путін та Джо Байден провели двогодинні переговори щодо України. Серед іншого господар Кремля наполягав на гарантіях, що НАТО не прийматиме Україну. Але на переговорах уже Байден дав зрозуміти російському лідерові, що він не має права голосу щодо цього питання. В підсумку Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України.
- Варто відзначити цікавий момент: як і після літньої зустрічі в Женеві, так і після нинішніх переговорів лідери США та РФ так і не дійшли чогось конкретного в українському питанні. "Сьогодні" розбиралися, чому після переговорів Байден – Путін залишилася тривога.