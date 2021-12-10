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Компромисс с Путиным: Климкин объяснил, на что согласился Байден

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 декабря, 22:15
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Украинский дипломат отметил тревожное обсуждение, которое происходит без Украины
Климкин: На самом деле Байден сделал несколько шагов, которые можно рассмотреть как компромисс
Климкин: На самом деле Байден сделал несколько шагов, которые можно рассмотреть как компромисс / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден пошел на компромисс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, используя тактику "кнута и пряника", убежден экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом он сказал во время эфира программы "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале " Украина 24 ".

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"На самом деле Байден сделал несколько шагов, которые можно рассматривать как компромисс. То есть убрали санкции в отношении Северного потока 2. Они их отложили в другой пасьянс. Политика Байдена по поводу Путина – это политика кнута и пряника. Сначала врезать, а потом отпустить – бросить кость. Именно так Байден бросил кость Путину", – заявил дипломат.

Павел Климкин также указал на важные обсуждения в Европе, где должна присутствовать Украина.

"На самом деле существуют очень тревожные вещи. Группа высокого уровня, которая будет обсуждать безопасность в Европе без нас, без поляков, без румын. Как без нас можно определять судьбу Европы? Даже если речь не идет о каких-то красных линиях в отношении НАТО", – сказал он. .

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Переговоры Вашингтона и Москвы

Напомним, 7 декабря прошли переговоры Путина с Байденом из-за угрозы нового вторжения России в Украину. Одним из требований Кремля было предоставление гарантий нерасширения НАТО на восток. Но США заявили, что обсудят ситуацию с европейскими партнерами. Об участии Украины в этом обсуждении никто не сообщал.

10 декабря в МИДе РФ сделали предупреждение о возможном масштабном конфликте в Европе из-за действий НАТО в Украине.

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