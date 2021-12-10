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Компроміс з Путіним: Клімкін пояснив, на що погодився Байден

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 грудня, 22:15
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Український дипломат вказав на тривожне обговорення, яке відбувається без України
Клімкін: Насправді Байден зробив декілька кроків, які можна розглядати як компроміс
Клімкін: Насправді Байден зробив декілька кроків, які можна розглядати як компроміс / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден пішов на компроміс у переговорах з російським президентом Володимиром Путіним, використовуючи тактику "батога і пряника", переконаний ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Про це він сказав під час ефіру програми "Свободи слови Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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"Насправді Байден зробив декілька кроків, які можна розглядати як компроміс. Тобто прибрали санкції щодо Північного потоку 2. Вони їх відклали в інший пасьянс. Політика Байдена стосовно Путіна – це політика батога і пряника. Спочатку врізати, а потім відпустити – кинути кістку. Саме так Байден кинув кістку Путіну", – заявив дипломат.

Павло Клімкін також вказав на важливі обговорення у Європі, де мала би бути присутня Україна.

"Насправді є дуже тривожні речі. Група високого рівня, яка буде обговорювати безпеку в Європі без нас, без поляків, без румун. Як без нас можна визначати долю Європи? Навіть якщо це не йдеться про якісь червоні лінії щодо НАТО", – сказав він.

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Переговори Вашингтона та Москви

Нагадаємо, 7 грудня пройшли переговори Путіна з Байденом через загрозу нового вторгнення Росії до України. Однією із вимог Кремля було надання гарантій нерозширення НАТО на схід. Але США заявили, що обговорять ситуацію із європейськими партнерами. Про участь України в таких обговореннях ніхто не повідомляв.

10 грудня у МЗС РФ зробили попередження про можливий масштабний конфлікт у Європі через дії НАТО в Україні.

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