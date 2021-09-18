Фиала не считает себя олигархом и назвал главное отличие

Предприниматель отмечает, что не подходит под три критерия закона об олигархах

Давид Арахамия и Томаш Фиала

Основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала уверен, что не подходит под критерии "олигарха" – ни по Википедии, ни по критериям закона об олигархах, который передали для выводов в Венецианскую комиссию.

Как отметил Фиала в эфире "Свободы слова Савика Шустера", бизнес в Украине он начал с нуля и ничего в нашей стране не приватизировал. А большая часть активов была создана после 90-го года

"Если вы почитаете Википедию, кто такой олигарх – это может быть 5-10 человек в стране, которые имеют близкие отношения с властью, президентом, премьер-министром. И благодаря этим связям они зарабатывают деньги. У меня, к счастью, таких связей не было, наоборот с последними тремя президентами отношения были немножко натянутые", – говорит бизнесмен.

Реклама

Также Фиала отметил, что не подходит под три критерия закона об олигархах.

Who is Томаш Фиала

Томаш Фиала родился в 1974 году в Чехии. Он окончил Пражский университет экономики. В 1994 году начал карьеру инвестиционного банкира в Bayerische Vereinsbank в Праге. В 1996-м Томаш Фиала был направлен в Украину, где создал и возглавил региональный офис компании, со временем его компания превратилась в крупнейшего игрока на украинском фондовом рынке.

Реклама

В 2000 году Томаш Фиала вернулся в Киев и вместе с украинскими партнерами основал собственную инвестиционную компанию Dragon Capital. С тех пор Dragon Capital выросла из небольшой инвесткомпании в крупнейший украинский инвестиционный банк с офисами в Киеве и Праге.

В мае 2014 года Фиала основал еженедельное издание "Новое Время" (со временем переименовано в "НВ"), а в июне – новостной сайт и Радио НВ. В январе 2021 DC купил контрольный пакет акций компании Treeum Holdings Limited, которая владеет интернет-изданиями "Минфин" и Finance.ua. В мае 2021 года приобрел "Украинскую правду".

Что с законом об олигархах

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Реклама

Согласно первоначальной редакции, олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);

если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".