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Что будет с законом об олигархах в Венецианской комиссии: замминистра дал ответ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
16 сентября, 17:50
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Украина работает с Венецианской комиссией более 20 лет, говорит Тарас Качка
Тарас Качка: Венецианская комиссия не является каким-то высшим судом. Фото: коллаж "Сегодня"
Тарас Качка: Венецианская комиссия не является каким-то высшим судом. Фото: коллаж "Сегодня"

Венецианская комиссия сможет сделать профессиональное заключение о соответствии Конституции Украины законопроекта №5599 о деолигархизации, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии телеканалу "Украина 24".

"В демократическом обществе все законопроекты лучше обсуждать со всеми возможными институтами. С Венецианской комиссией тоже. То есть, это не угроза для какого-то законопроекта. Украина работает с Венецианской комиссией по всем проектам, связанным с правами человека, с верховенством права, конституции уже, думаю, больше 20 лет", – отметил Качка.

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По мнению замминистра, нет ничего удивительного в том, что законопроект, который касается важных вопросов, будет оценен экспертами Венецианской комиссии.

"С другой стороны, надо понимать, что Венецианская комиссия не является каким-то высшим судом. Это комиссия, которая собирает экспертов по конституционному праву из многих государств Европы. И поэтому это более экспертное заключение, которое может лучше понять все нюансы дискуссии связанные с конституционной плоскостью этого закона", – добавил чиновник.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что законопроект №5599 о деолигархизации передан на рассмотрение Венецианской комиссии – наиболее авторитетному европейскому органу по вопросам конституционного права.

Законопроект о деолигархизации (№5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных правок. Тем не менее, Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

Полное название законопроекта – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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Цель законопроекта – ограничить влияние олигархов на госструктуры. То есть, он должен противодействовать лоббизму. А также на общественное мнение, в частности, через медиа.

Тем не менее, законопроект вызвал неоднозначные оценки у украинских и зарубежных политиков и экспертов. Так, по мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в законопроекте есть нарушения Конституции.

Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

Реестр будет вести СНБО – орган, который напрямую подконтролен президенту Украины. Критерии "олигарха" в законопроекте размыты. Примечательно, что один из критериев – влияние последних на медиа. В тексте законопроекта неоднократно упоминаются слова "средства массовой информации", "телевидение", "печатные и интернет-издания", поэтому критики законопроекта усматривают в нем попытку ограничения свободы слова.

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