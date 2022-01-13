Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Без Украины не обошлось. Данилов раскрыл глобальный план Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 10:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Минские соглашения были подписаны под дулом автомата и не могут сейчас быть реализованы, считает глава СНБО
Алексей Данилов (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Данилов (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что у президента РФ Владимира Путина есть глобальный план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не будет.

Об этом он сказала в интервью Украинской правде.

Реклама

"Что мы видим на сегодняшний день? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией, после закрытия телеканалов, после определенных наших превентивных процедур, сделать им это сложно", – считает Данилов.

По его словам, у РФ остается энергетическое направление.

"То, что происходит с энергетикой в мире, это не только в нашей стране. Это довольно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, тут и Китай, здесь и Тайвань, тут и Индия, здесь очень много процессов", – считает глава СНБО.

Реклама

Кроме того, Данилов считает, что хозяин Кремля хочет уничтожить Украину как государство. Он напомнил, что Россия оккупировала Крым, а затем оккупировала часть Донецкой, Луганской областей для того, чтобы Украина отвлекла внимание от полуострова.

"Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он довольно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства",- заявил Данилов.

Минские соглашения, которые были подписаны, как считает политик, под дулом автомата, не могут быть применены именно в том виде, в котором они есть.

Реклама

"Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, потом он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять те задачи, которые они поставили перед собой", – заявил он.

Угроза вторжения РФ в Украину

  • Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
  • Также Российская Федерация перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, так как российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных.
  • Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о рисках введения военного положения в Украине с января по март 2021 года. Чиновник отметил, что, несмотря на возможную опасность в будущем, сегодня "раздувать общество" не стоит.
  • Также политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией. По его мнению, вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Подозрение Порошенко в госизмене: за что грозятся арестовать пятого президента и при чем здесь Медведчук Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
Анна Ткаченко Обнаженный, янтарный или наколотый на интимной части тела — как изображают Порошенко, который едет в Украину Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад, 13 января 1877 года, родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.71

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

37 743

заболело за неделю в Украине

+32%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять