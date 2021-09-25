Яценюк: В Украине ощутимый тренд популизма и необольшевизма – нужна вакцинация

Председатель Киевского форума Арсений Яценюк заявил, что во всем мире в данный момент ощутимый тренд популизма, и Украина не исключение.
Об этом он сказал в ходе молодежной встречи КБФ "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове.
Противодействовать этому, по его словам, может развитие институтов: "Институт – это баланс властей. Баланс властей – это невозможность манипуляции. А сегодня проходит манипуляция во многих сферах".
По его словам, власть должна базироваться на знании, профессионализме, опыте, институтах, идеологии и убеждениях. Она не может базироваться на социальных опросах.
"Украине нужна вакцинация от популизма и необольшевизма", – подчеркнул Яценюк.
Рейтинги популярности, по его словам, не важны, ведь очень быстро меняются и быстро падают: "Рейтингом популярности в историю не войдешь. В историю войдешь, только когда перед собой ставишь исторические цели и их достигаешь".
Он призвал молодых лидеров не бояться быть в меньшинстве: "Идите против течения. Отстаивайте свою позицию. Станьте лидерами меньшинства, которые превратят ее в правильное и сильное большинство".
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Напомним, что во Львове проходит молодежная встреча Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг". Во встрече принимают более 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины.