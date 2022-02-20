В МИД Британии заявили о приближении худшего сценария вторжения России в Украину

РФ может осуществить полномасштабное наступление в любое время

Трасс заявила, что нужно готовиться к наихудшему сценарию/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время Мюнхенской конференции заявила, что уже на следующей неделе Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения, в то время как Европа — с одной из самых опасных ситуаций с безопасностью с начала XX века.

Про это пишет The Guardian.

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"Нам нужно подготовиться к наихудшему сценарию, и этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет вернуть время назад — они хотят вернуться в 1990-е годы и раньше", — заявила Трасс.

По ее словам, в течение последней недели произошло удвоение дезинформации, а также "сделки под чужим флагом на Донбассе".

"Боюсь, Россия показала несерьезное отношение к дипломатии. ... Мы должны быть сильными, потому что это единственное, что понимает Россия", — подчеркнула Трасс.

Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине . Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО. Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

до 169-190 тысяч личного состава. Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.

о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев. На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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