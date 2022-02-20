У МЗС Британії заявили про наближення найгіршого сценарію вторгнення Росії в Україну

РФ може здійснити повномасштабний наступ будь-коли

Трас заявила, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас під час Мюнхенської конференції заявила, що вже наступного тижня Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення, тоді як Європа — з однією з найнебезпечніших ситуацій з безпекою з початку XX століття.

Про це пише The Guardian.

Реклама

Деталі

"Нам потрібно підготуватися до найгіршого сценарію, і цей найгірший сценарій може відбутися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія справді хоче повернути час назад — вони хочуть повернутися у 1990-ті роки і раніше", — заявила Трасс.

За її словами, протягом останнього тиждень відбулося подвоєння дезінформації, а також "операції під чужим прапором на Донбасі".

"Боюся, Росія показала несерйозне ставлення до дипломатії. ... Ми повинні бути сильними, тому що це єдине, що розуміє Росія", — наголосила Трасс.

Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

Читайте також