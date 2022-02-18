Удар у спину від Лукашенка: чи почне Кремль вторгнення в Україну з Білорусі

Чи готова Україна чинити опір ворогові у разі атаки з Півночі

Переправу через річку Прип'ять звели протягом останніх двох днів. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 17 лютого, ситуація на лінії розмежування на Донбасі різко погіршилася . Зранку українські позиції були обстріляні сепаратистами майже 30 разів, снаряди навіть потрапили в дитячий садок , де знаходилися діти. Однак у той час, поки увага військових зосереджена на Донбасі, в Білорусі, за 6 км від українського кордону, розгорнули понтонний міст через річку Прип'ять. Чи варто нам побоюватися вторгнення з Півночі та наскільки ЗСУ готові до відображення атаки?

Міст через Прип'ять

Супутники американської розвідки зафіксували, що біля Білорусі з'явився понтонний міст , що веде до території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника – Чорнобильської зони відчуження Переправу через річку Прип'ять звели протягом останніх двох днів. Про це повідомив американський телеканал CNN .

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Зазначимо, що зараз у Білорусі проходять спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість – 2022", однак у списку ділянок місцевості для навчань територія заповідника не значиться.

/ Фото: Reuters

Враховуючи загрозу вторгнення Росії в Україну та ранні заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що у разі війни, його країна буде " у тісному зв'язку з РФ ", Цілком можливо, що російсько-білоруські війська прямо з навчань можуть піти в атаку на Україну і саме для цього побудований понтонний міст.

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Удар у спину від Лукашенка

Колишній заступник голови Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що міст може бути використаний для вторгнення до України.

"Цілком імовірно, що в Кремлі розглядається можливість вторгнення в Україну з Білорусі. Причини для атаки створять штучно. Це може бути провокація: нібито Україна перша напала на Білорусь, змусивши Росію захищати союзну державу та йти у контрнаступ", – пояснює "Сегодня" Романенко. .

Ігор Романенко: "У Кремлі розглядає можливість вторгнення в Україну з Білорусі. Причини для атаки створять штучно" / Фото: Facebook

Водночас військовий експерт Олег Жданов впевнений, що вторгнення з боку Білорусі не має сенсу.

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"Вхід сухопутного угруповання матиме величезні проблеми. Білоруське полісся – непрохідне для військ, це болото та ліс", – каже нам Жданов.

Про це інформує американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

"Російським солдатам і техніці доведеться долати Пінські болота, також відомі як Прип'ятські болота, одне з найбільших заболочених і лісових місць у Європі, що тягнеться на 104 000 квадратних кілометрів. Цей регіон заважав нацистським військам під час операції "Барбаросса" при вторгненні Німеччини 1941 року" , – йдеться у звіт CSIS .

Олег Жданов: "Білоруське полісся – непрохідне для військ, це болото та ліс" / Фото: Facebook

Військовий експерт, полковник запасу Якуб Войнаровський додає, що понтонний міст через Прип'ять може бути моментально знищено тактичними засобами ЗСУ.

"Дальність стрілянини нашої артилерії, розміщеної біля білоруського кордону, становить 18 км. Цього цілком достатньо для руйнування мосту та ліквідації сил противника на ньому", – каже "Сегодня" Войнаровський.

На думку експерта, міст міг бути побудований для проведення навчань.

"Те, що його немає у списку дільниць для навчальних маневрів, може бути наслідком бардаку в білоруській та російських арміях. Або, це може бути черговою інформаційною диверсією для розпалювання паніки в Україні та на Заході", – говорить Войнаровський.

Проте навчання в Білорусі викликають серйозні побоювання на Заході.

"Спостерігається розгортання контингенту в 30 000 військовослужбовців, сил спеціального призначення, винищувачів, включаючи СУ-35, ракет подвійного призначення "Іскандер" та систем ППО С-400" , – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В Альянсі не виключають, що нарощування бойового потенціалу в Білорусі може свідчити про плани Росії напасти на Київ із півночі.

Йєнс Столтенберг: "Нарощування бойового потенціалу в Білорусі може свідчити про плани Росії напасти на Київ із півночі". Фото: aa.com.tr

Чи готова Україна чинити опір ворогові у разі вторгнення

Протягом 8 років війни на Донбасі українська армія стала сильнішою. Сьогодні Україна має другу за чисельністю армію в регіоні, нову систему управління за натовським зразком та сучасну зброю.

Так, завдяки зусиллям Міноборони та допомоги західних партнерів, на озброєнні ЗСУ з'явилися:

ударні безпілотники турецького виробництва Bayraktar TB2;

радари артилерійської розвідки;

переносні пускові установки протитанкових ракет "Стугна-П";

американські протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin;

американські зенітно-ракетні комплекси Stinger;

британські протитанкові гранатомети NLAW.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

Чого не вистачає українській армії

Українська армія має досить слабку авіацію, ППО та флот. Про це заявив колишній головнокомандувач НАТО, американський генерал Філіп Брідлав .

"Сухопутні сили України стали набагато кращими і боєздатнішими, але росіяни володітимуть повітрям і морем" , – зазначив генерал у коментарі NBC News .

Філіп Брідлав: "Українська армія має досить слабку авіацію" Фото: скріншот

Флот України, фактично ліквідований після анексії Криму у 2014 році, тепер складається головним чином із катерів берегової охорони, отриманих від США та інших країн Заходу. Україна замовила 4 корвети з ракетним озброєнням у Туреччині, але перший з них буде поставлений лише у 2023 році.

Протиповітряну оборону України переважно забезпечують системи часів СРСР. У грудні 2021 року Україна запросила США комплекси ППО Patriot PAC-3.

Про те, що ППО є слабким місцем української оборони, заявив і міністр оборони Олексій Рєзніков .

"Нам потрібно створити сучасну систему ППО та ПРО, потужний флот та берегову оборону. Нам потрібна бойова авіація. Ракетна програма потребує значних ресурсів, її необхідно фінансувати. Тому що це стратегічні переваги для країни" , – заявив міністр, додавши, що на оборону країні потрібно 230 – 250 млрд гривень щороку.

Олексій Рєзніков: "На озброєння Україні потрібно 230-250 млрд грн щороку". Фото: hvylya.net

Українці будуть боротися за кожне місто та кожне село

Колишній заступник голови Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначає, що сьогодні українська армія справді сильніша, ніж у 2014 році.

Армія фінансується в рази краще. Значну військову допомогу ми отримали від західних партнерів. з масштабною "народною війною". Підрозділи тероборони, партизани. Українці будуть боротися за кожне своє місто, кожне село. Росії це загрожує кривавою лазнею", – каже "Сегодня" Романенко.

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Посольство США в Україні

Якуб Войнаровський зазначає, що максимальної шкоди противнику завдадуть армія та спецслужби.

"ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники та СБУ – насамперед завдадуть серйозного удару по ворогові", – каже експерт.

Олег Жданов вважає, що окрім армії суттєві проблеми російським агресорам забезпечать і батальйони територіальної оборони.

"Завдання армії вести бойові дії на фронті. Завдання тероборони допомагати ЗСУ утримувати населені пункти, а у разі відступу наших військових підрозділів, формувати диверсійно-розвідувальні загони та вести партизанську війну", – каже Жданов.

У Дніпрі з’явиться сучасний Центр тероборони. / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерт також зазначає, що добровольчих батальйонів у такому вигляді, в якому вони існували у 2014-2015 роках, уже не буде.

"Фактично, учасники добробатів тепер вливаються до підрозділів тероборони", – каже експерт.

З 1 січня 2022 року відповідно до Закону України "Про основи національного опору" у державі почали розгортатися сили тероборони. За словами міністра Рєзнікова, до складу Сил ТРО входять:

командування;

4 регіональні управління;

25 бригад (по одній у кожній області та м. Києві);

близько 150 батальйонів (один на район).

"До кінця лютого підрозділи ТРО будуть укомплектовані не менш ніж на 70% по всій країні. Зброєю, одягом, засобами зв'язку та індивідуального бронезахисту сили ТРО поступово забезпечить Міноборони" , – Заявив Резніков.

Раніше сайт "Сегодня" з'ясував, наскільки ймовірним є вторгнення в Україну. армії Білорусі і чи Путін може напасти на нас під чужим прапором.

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