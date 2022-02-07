Правила жизни Дмитрия Спивака и планы на 2022 год: "Мечты сбываются, если мечтатель сильнее мечты"

Сайт "Сегодня" поговорил о создании платформы для всеукраинского диалога, семейных ценностях и правилах конструктивной критики

Дмитрий Спивак дал эксклюзивное интервью сайту "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"

Дмитрий Спивак — украинский общественный деятель, политик и телеведущий. Родом из Одессы. Дважды был избран депутатом Одесского горсовета. Ведет авторские шоу и развивает собственный YouTube канал. Женат, воспитывает трех дочерей.

Эксклюзивно для нашего издания он раскрыл подробности создания Всеукраинского объединения "Правда Дмитрия Спивака", а также рассказал о своих увлечениях и поделился секретами семейной жизни.

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Об идее создании Всеукраинского объединения

— Дмитрий, на прошлой неделе Вы заявили о создании Всеукраинского объединения "Правда Дмитрия Спивака". Расскажите подробнее, что побудило Вас к этому шагу?

— "Чем дальше общество отходит от правды, тем больше ненавидит тех, кто ее несет", — так говорил Джордж Оруэлл. Слишком много вокруг нас лжи и лицемерия. А люди нуждаются в правде и ее не бывает много. Телевизионная программа "Правда с Дмитрием Спиваком", которая выходит на телеканале "Украина 24" каждый вторник — это формат информационный. Поэтому пришло понимание, что необходимо расширять горизонты.

Многие зрители неоднократно говорили о том, что надо создавать площадку для формирования общественного мнения и диалога единомышленников. Так и пришла идея учредить Всеукраинское общественное движение. Подчеркиваю, не партию, а общественное движение. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.

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Это не просто очередное объединение "за все хорошее и против всего плохого", как принято в нашем политикуме. Оно построено на четкой идеологической основе. Мне близки взгляды левого либерализма или социал-демократии. Это достаточно популярная идеология в Европе. Но поскольку мы живем в Украине, надо было адаптировать ее под наше понимание. Свою идеологию мы назвали "идеологией правды и социальной справедливости". Как и прописано в Конституции Украины.

Государство — это его граждане. Нужно начинать диалог не с так называемыми "элитками" после курсов в Трускавце, а с реальными людьми, живущими в разных регионах. Люди хотят общаться, им нужна коммуникация. И мы подумали, что нужно создать такую платформу, где украинцы смогут делиться своими идеями и опытом.

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— Какие цели перед собой ставите?

— Идти к людям с открытым забралом и правдой о том, что надо делать для того, чтобы вытащить страну из пропасти. Я думаю, уже с весны мы начнем всеукраинский тур. Будем знакомиться с проблемами каждого региона и представлять нашу платформу и наше видение по всем направлениям: социальное обеспечение, пенсионная реформа, приватизация, медицинская реформа, ситуации в государственном и оборонном секторах.

Более того, я представлю свое комплексное видение приоритетов внутренней и внешней политики, которые, на мой взгляд, сделают Украину конкурентоспособным государством. Я и сегодня это делаю, когда через экраны ежедневно иду к зрителям. Не просто критикую власть, а всегда предлагаю свой путь решения проблемы. Это и есть моя правда.

Мы хотим расширить этот формат и объединить на своей платформе как можно больше неравнодушных, думающих людей, которые не хотят превращаться в Шариковых.

На основе общественного диалога мы, думаю, до конца года напишем комплексную программу развития Украины на ближайшие 10 лет. Не лозунги и набор заезженных штампов, а четкий алгоритм поступательных действий по всем направлениям. И представим ее обществу, власти. Это будут в том числе и законопроекты, которые мы будем готовить и предлагать Верховной Раде Украины. Если какие-то наши идеи и наработки окажутся полезными, я буду только рад.

— Какая структура объединения и кто входит в Вашу команду?

— Мы только в начале своего пути. На сегодня есть небольшая сплоченная команда единомышленников, определенный круг экспертов-профессионалов из разных областей, к мнению которых я прислушиваюсь. Мы создали сайт и различные соцсети для коммуникации и обратной связи с людьми. Посмотрим, во что превратится эта платформа, какая получится трансформация, каким образом мы будем участвовать во всех политических событиях и какую нишу займем. Могу сказать, что при любых обстоятельствах, я обязательно буду участвовать во всех выборах: парламентских, президентских…

Но пока давайте не торопить события. Нам главное было сделать этот первый шаг. А дальше сама ситуация и люди, которые считают себя нашими сторонниками, подскажут, куда надо двигаться.

Спивак: "Мы хотим объединить на своей платформе как можно больше неравнодушных, думающих людей" / Фото "Сегодня"

О хобби и любимых видах спорта

— Как Вы отдыхаете и переключаетесь от бесконечного потока информации?

— Я человек спортивный. Если получается, могу покататься на коньках или поиграть в теннис. Это очень отвлекает и придаёт иные импульсы. Стараюсь следить за собой, чтобы хорошо выглядеть на экране, поэтому кардио тренировки несколько раз в неделю — это обязательно. С удовольствием смотрю фильмы. Скажу по секрету, я люблю советское кино.

Дмитрий Спивак уверен, что спорт отвлекает и придаёт иные импульсы / Фото: личный архив

Ну и, конечно, дети, которым хочется уделить время. Я ж "папа-героин", как говорится. Счастливый отец трёх дочерей. Старшая уже взрослая, живет самостоятельно. А две дочки у меня маленькие. Поэтому, когда я приезжаю в Одессу, мы с ними ходим на море, обязательно что-то читаем. "Приключение Буратино" или "Волшебник Изумрудного города" знаю уже наизусть. Некоторые персонажи, такие как Карабас-Барабас, Дуримар или Страшила с соломой вместо мозгов, как будто из нашего парламента. Слава Богу, для детей это пока лишь сказочные герои.

И, конечно, стараемся куда-то пойти с супругой. Поужинать, сходить на концерт, в кино. Нам редко удается побыть вместе. Раз в полгода хочется отвлечься, поменять картинку, чтобы на несколько дней выпасть из этого информационного пространства и набраться вдохновения на новые свершения. Поэтому, стараемся пару раз в год куда-то поехать.

Спивак: "Когда я приезжаю в Одессу, мы ходим с детьми на море" / Фото: личный архив

О семейных ценностях и крепком браке

— Чему Вы учите детей? Какие главные жизненные истины стремитесь им передать?

— Сегодня дети совсем другие. Они очень быстро развиваются. В первую очередь, нужно стать для них примером. А учить детей надо буквально нескольким простым, человеческим вещам. Уважать маму, папу, бабушек, да и вообще старших. Быть доброжелательным человеком и не делать никому зла. Стремиться получать не просто оценки, а знания.

Наше поколение мечтало быть космонавтами, пожарниками или разведчиками, а сейчас все хотят быть депутатами, таможенниками или инстаблогерами. Сегодня дети почти не читают, не общаются, не пишут друг другу письма. Все сидят в виртуальном мире. Согласитесь, что это деградация. Я бы хотел, чтобы мои девчонки все-таки овладели нормальной современной профессией, в которой они были бы успешны.

— В чем Ваш секрет крепких отношений с супругой?

— Моя жена — настоящий герой. Ведь я живу на два города, а это, поверьте, непросто для любой семьи. Она наш фундамент и наш ангел-хранитель. А вообще, нет никакого секрета. Банальные житейские мудрости. Это любовь и взаимоуважение, доверие и безусловное стремление создать друг для друга комфорт. А еще иногда нужно обмениваться подарками и организовывать праздники без привязки к календарю.

В семейной жизни, на мой взгляд, нельзя быть эгоистом. Очень важно не только брать. Ты должен еще и отдавать. И вот это — залог крепких отношений для любой пары.

Залогом крепких отношений Дмитрий Спивак называет любовь, взаимоуважение и доверие / Фото: личный архив

О критике и оценке действий власти

— Вы не боитесь критиковать власть, устраиваете им "разбор залетов", а как сами реагируете на критику?

— К конструктивной критике отношусь нормально, к хамству — отрицательно, посылаю на хрен сразу. Огульная критика меня раздражает. Я же никогда не позволяю себе огульно критиковать власть. Стараюсь любую информация представлять с аргументами и доказательной базой: явки, пароли, цифры, документы: вот моё предложение, так я вижу выход из той или иной ситуации, вот эти люди воруют, вот такая схема сегодня существует.

Я вскрываю эти коррупционные нарывы и демонстрирую это власти. Пишу обращения в правоохранительные органы, президенту, парламенту, вношу законодательные инициативы, разрабатываю концепции. Если власть это игнорирует, значит я демонстрирую обществу и предлагаю свой выход из конкретной ситуации. Иду к людям со своей правдой.

Об оптимизме и реализации желаний

— Какие черты характера Вы считаете своей сильной стороной?

— Провокационный вопрос. Думаю, что я целеустремленный, у меня хорошая память и я безусловный оптимист. А еще не стесняюсь учиться. И думаю, что я человек слова, а также стараюсь быть пунктуальным. Эти черты у меня от отца, офицера-подводника, которого нет с нами уже много лет. В современном мире они, по-моему, редкость.

— "Быть Добру" – это Ваше выражение. Вы действительно верите, что добро побеждает не только в сказках?

— И верю и убеждён, что этот именно так. Более того — это моя философия. Я считаю, что добро вокруг каждого человека. Оно не зависит от политики и фамилии президента, премьер-министра или спикера парламента. Добро сеет каждый человек. Чем чаще мы идем с ним к людям, тем больше этого добра получаем. Чем больше добра мы посылаем во Вселенную, тем больше нам возвращается.

Ещё один мой жизненный постулат звучит так: мечты сбываются, если мечтатель сильнее мечты. Я убежден, что если мы сильные, то любые задачи нам по плечу, и любые наши мечты обязательно сбудутся. Обязательно мечтайте о чем-то большом, тогда Вселенная будет давать вам шансы и помогать на жизненном пути.

Так что, я иду к людям не только с "Правдой Дмитрия Спивака", но и с верой в то, что добро обязательно победит, и мы сможем воплотить свои мечты в жизнь!

Спивак: "Мечты сбываются, если мечтатель сильнее мечты" / Фото: личный архив

О чувстве юмора и самоиронии

— В Вашей жизни немалую роль играет чувство юмора. Для Вас это врожденное или приобретенное качество?

— Приобрести можно только геморрой (улыбается). А чувство юмора или дано, или нет. Юмор и самоирония — это защитная оболочка. Это вакцина от пошлости, грязи и мракобесия. Оно помогает выживать, помогает улыбнуться даже тогда, когда хреново. Как говорил наш классик Михал Михалыч: "Поделись улыбкою своей и тебе её не раз еще припомнят". И пусть припоминают. Главное — дарите другу улыбку.

А вообще, юмор — это тонкая субстанция. Это не смачные рассказы анекдотов или каких-то смешных историй. Юмор, на мой взгляд, это умение воспринимать информацию под определенным углом, как-то иначе. Люди с чувством юмора более интеллектуальны и доброжелательны. Агрессия и зависть обходят их стороной. А самоирония — вообще высший пилотаж.

— Вы часто в своих эфирах цитируете замечательного поэта- острослова Губермана. Не хотите в завершении нашего разговора прочесть пару строчек из его творчества?

— Да, действительно, Губерман для меня — это "Жванецкий в рифму". Талантливый и очень интересный человек. А его короткие "гарики" очень здорово отражают нашу реальность.

Ну что ж, прочту один из любимых:

Вся наша склонность к оптимизму,

От невозможности представить,

Какого рода завтра клизму,

Страна решила нам поставить…

Дмитрий Спивак уверен: правда обязательно победит / Фото "Сегодня"

Так что наш с вами оптимизм — неисчерпаем. А наша с вами Правда обязательно переможе!