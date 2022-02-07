Правила життя Дмитра Співака і плани на 2022 рік: "Мрії збуваються, якщо мрійник сильніший за мрії"

Сайт "Сьогодні" поговорив про створення платформи для всеукраїнського діалогу, сімейні цінності та правила конструктивної критики

Дмитро Співак дав ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сьогодні" / Колаж "Сьогодні"

Дмитро Співак – український громадський діяч, політик та телеведучий. Родом із Одеси. Двічі був обраний депутатом Одеської міськради. Веде авторські шоу та розвиває власний YouTube канал. Одружений, виховує трьох дочок.

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Ексклюзивно для нашого видання він розкрив подробиці створення Всеукраїнського об'єднання "Правда Дмитра Співака", а також розповів про свої захоплення та поділився таємницями сімейного життя.

Про ідею створення Всеукраїнського об'єднання

— Дмитре, минулого тижня Ви заявили про створення Всеукраїнського об'єднання "Правда Дмитра Співака". Розкажіть детальніше, що підштовхнуло Вас до цього кроку?

-"Чим далі суспільство відходить від правди, тим більше ненавидить тих, хто її несе", – так говорив Джордж Орвелл. Занадто багато навколо нас брехні та лицемірства. А людям потрібна правда, і її не буває багато. Телевізійна програма "Правда із Дмитром Співаком", яка виходить на телеканалі "Україна 24" щовівторка — це інформаційний формат. Тому прийшло розуміння, що потрібно розширювати горизонти.

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Багато глядачів неодноразово говорили про те, що треба створювати майданчик для формування громадської думки та діалогу однодумців. Так і виникла ідея започаткувати Всеукраїнський громадський рух. Наголошую, не партію, а громадський рух. Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці.

Це не просто чергове об'єднання "за все добре і проти всього поганого", як заведено у нашому політикумі. Воно побудоване на чіткій ідеологічній основі. Мені близькі погляди лівого лібералізму чи соціал-демократії. Це досить популярна ідеологія у Європі. Але оскільки ми живемо в Україні, треба було адаптувати її під наше розуміння. Свою ідеологію ми назвали "ідеологією правди та соціальної справедливості". Як і прописано у Конституції України.

Держава – це її громадяни. Потрібно розпочинати діалог не з так званими "елітками" після курсів у Трускавці, а з реальними людьми, які живуть у різних регіонах. Люди хочуть спілкуватися, їм потрібна комунікація. І ми подумали, що потрібно створити таку платформу, де українці зможуть ділитися своїми ідеями та досвідом.

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— Яку мету перед собою ставите?

— Іти до людей із відкритим забралом та правдою про те, що треба робити для того, щоб витягти країну з прірви. Я думаю, вже з весни ми розпочнемо всеукраїнський тур. Будемо знайомитися з проблемами кожного регіону, представлятимемо нашу платформу та наше бачення за всіма напрямками: соціальне забезпечення, пенсійна реформа, приватизація, медична реформа, ситуація в державному та оборонному секторах.

До того ж, я представлю своє комплексне бачення пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики, які, на мою думку, зроблять Україну конкурентоспроможною державою. Я й сьогодні це роблю, коли крізь екрани щодня йду до глядачів. Не просто критикую владу, а завжди пропоную свій шлях вирішення проблеми. Це моя правда.

Ми хочемо розширити цей формат і об'єднати на своїй платформі якнайбільше небайдужих людей, які не хочуть перетворюватися на Шарикових.

На основі суспільного діалогу ми, гадаю, до кінця року напишемо комплексну програму розвитку України на найближчі 10 років. Не гасла і набір заїжджених штампів, а чіткий алгоритм поступальних дій на всіх напрямах. І представимо її суспільству, владі. Це будуть, зокрема, і законопроєкти, які ми готуватимемо і пропонуватимемо Верховній Раді України. Якщо якісь наші ідеї та напрацювання виявляться корисними, я буду тільки радий.

— Яка структура об'єднання та хто входить до Вашої команди?

— Ми лише на початку свого шляху. На сьогодні є невелика згуртована команда однодумців, певне коло експертів-професіоналів із різних областей, до думки яких я дослухаюся. Ми створили сайт та різні соцмережі для комунікації та зворотного зв'язку з людьми. Подивимося, на що перетвориться ця платформа, яка вдасться трансформація, яким чином ми братимемо участь у всіх політичних подіях і яку нішу займемо. Можу сказати, що за будь-яких обставин, я обов'язково братиму участь у всіх виборах: парламентських, президентських…

Але поки що давайте не квапити події. Нам головне було зробити цей перший крок. А далі сама ситуація та люди, які вважають себе нашими прихильниками, підкажуть, куди треба рухатись.

Співак: "Ми хочемо об'єднати на своїй платформі якнайбільше небайдужих людей" / Фото "Сьогодні"

Про хобі та улюблені види спорту

— Як Ви відпочиваєте та перемикаєтеся від нескінченного потоку інформації?

- Я людина спортивна. Якщо вдається, можу покататися на ковзанах чи пограти у теніс. Це дуже відволікає та надає інших імпульсів. Намагаюся стежити за собою, щоб добре виглядати на екрані, тому кардіо тренування кілька разів на тиждень це обов'язково. Із задоволенням дивлюся фільми. Поділюся таємницею, я люблю радянське кіно.

Дмитро Співак упевнений, що спорт відволікає та надає інших імпульсів / Фото: особистий архів

Ну і, звісно, діти, яким хочеться приділити час. Я ж "тато-героїн", як то кажуть. Щасливий батько трьох доньок. Старша вже доросла, мешкає самостійно. А дві доньки у мене маленькі. Тому коли я приїжджаю до Одеси, ми з ними ходимо на море, обов'язково щось читаємо. "Пригоди Буратіно" або "Чарівник Смарагдового міста" знаю вже напам'ять. Деякі персонажі, такі як Карабас-Барабас, Дуримар або Страшила із соломою замість мізків, начебто з нашого парламенту. Слава Богу, для дітей це поки що лише казкові герої.

І, звичайно, намагаємося кудись піти з дружиною. Повечеряти, сходити на концерт, у кіно. Нам нечасто вдається побути разом. Раз на пів року хочеться відволіктися, змінити картинку, щоб на кілька днів випасти з цього інформаційного простору та набратися натхнення на нові звершення. Тому, намагаємося кілька разів на рік кудись поїхати.

Співак: "Коли я приїжджаю до Одеси, ми ходимо з дітьми на море" / Фото: особистий архів

Про сімейні цінності та міцний шлюб

— Чому Ви навчаєте дітей? Які головні життєві істини намагаєтеся їм передати?

- Сьогодні діти зовсім інші. Вони дуже швидко розвиваються. Насамперед, потрібно стати для них прикладом. А вчити дітей треба буквально декільком простим, людським речам. Поважати маму, тата, бабусь та й взагалі старших. Бути доброзичливою людиною і не чинити нікому зла. Прагнути одержувати не просто оцінки, а знання.

Наше покоління мріяло бути космонавтами, пожежниками чи розвідниками, а зараз усі хочуть бути депутатами, митниками чи інстаблогерами. Сьогодні діти майже не читають, не спілкуються, не пишуть одне одному листи. Усі сидять у віртуальному світі. Погодьтеся, це деградація. Я хотів би, щоб мої дівчата все-таки опанували нормальну сучасну професію, в якій вони були б успішними.

— У чому Ваш секрет міцних стосунків із дружиною?

- Моя дружина – справжній герой. Адже я мешкаю на два міста, а це, повірте, непросто для будь-якої родини. Вона наш фундамент та наш янгол-охоронець. А взагалі, немає жодного секрету. Банальні життєві мудрості. Це любов і взаємоповага, довіра та безумовне прагнення створити один для одного комфорт. А ще іноді потрібно обмінюватись подарунками та організовувати свята без прив'язки до календаря.

У сімейному житті, як на мене, не можна бути егоїстом. Дуже важливо не лише брати. Ти мусиш ще й віддавати. І ось це – запорука міцних стосунків для будь-якої пари.

Запорукою міцних стосунків Дмитро Співак називає кохання, взаємоповагу та довіру / Фото: особистий архів

Про критику та оцінку дій влади

— Ви не боїтеся критикувати владу, влаштовуєте їм "розбір зальотів", а як самі реагуєте на критику?

— До конструктивної критики ставлюсь нормально, до хамства — негативно, посилаю відразу до біса. Огульна критика мене дратує. Я ж ніколи не дозволяю собі критикувати владу. Намагаюся будь-яку інформацію подавати з аргументами та доказовою базою: явки, паролі, цифри, документи: ось моя пропозиція, так я бачу вихід із тієї чи іншої ситуації, ось ці люди крадуть, ось така схема сьогодні існує.

Я розкриваю ці корупційні нариви та демонструю це владі. Пишу звернення до правоохоронних органів, президента, парламенту, вношу законодавчі ініціативи, розробляю концепції. Якщо влада це ігнорує, то я демонструю суспільству і пропоную свій вихід із конкретної ситуації. Іду до людей зі своєю правдою.

Про оптимізм та реалізацію бажань

- Які риси характеру Ви вважаєте своєю сильною стороною?

- Провокаційне питання. Думаю, що я цілеспрямований, маю гарну пам'ять і я безумовний оптиміст. А ще не соромлюся вчитися. І думаю, що я людина слова, а також намагаюся бути пунктуальним. Ці риси маю від батька, офіцера-підводника, якого немає з нами вже багато років. У сучасному світі вони, на мою думку, рідкість.

- "Бути Добру" – це Ваш вираз. Ви справді вірите, що добро перемагає не лише у казках?

— І вірю, і переконаний, що це саме так. До того ж, це моя філософія. Я вважаю, що добро довкола кожної людини. Воно не залежить від політики та прізвища президента, прем'єр-міністра чи спікера парламенту. Добро сіє кожна людина. Чим частіше ми йдемо з ним до людей, тим більше цього добра отримуємо. Чим більше добра ми посилаємо у Всесвіт, тим більше повертається.

Ще один мій життєвий постулат звучить так: мрії збуваються, якщо мрійник сильніший за мрію. Я переконаний, що якщо ми сильні, то будь-які завдання нам під силу, і будь-які наші мрії обов'язково збудуться. Обов'язково мрійте про щось велике, тоді Всесвіт даватиме вам шанси і допомагатиме на життєвому шляху.

Тож я йду до людей не лише з "Правдою Дмитра Співака", але й з вірою в те, що добро обов'язково переможе, і ми зможемо втілити свої мрії у життя!

Співак: "Мрії збуваються, якщо мрійник сильніший за мрію" / Фото: особистий архів

Про почуття гумору та самоіронію

— У Вашому житті неабияку роль відіграє почуття гумору. Для Вас це вроджена чи набута якість?

— Набути можна лише геморой (усміхається ). А почуття гумору чи дано, чи ні. Гумор та самоіронія – це захисна оболонка. Це вакцина від вульгарності, бруду та мракобісся. Воно допомагає виживати, допомагає посміхнутися навіть тоді, коли "хріново". Як казав наш класик Михал Михалич: "Поділись усмішкою своєю і тобі її не раз ще пригадають". І нехай нагадують. Головне – даруйте другу посмішку.

А взагалі, гумор – це тонка субстанція. Це не смачні розповіді анекдотів чи якихось кумедних історій. Гумор, як на мене, це вміння сприймати інформацію під певним кутом, якось інакше. Люди з почуттям гумору інтелектуальніші та доброзичливіші. Агресія та заздрість їх оминають. А самоіронія взагалі вищий пілотаж.

— Ви часто у своїх ефірах цитуєте чудового поета-гострослова Губермана. Чи не хочете на завершення нашої розмови прочитати кілька рядків з його творчості?

— Так, справді, Губерман для мене це "Жванецький у риму". Талановита і дуже цікава людина. А його короткі "гарики" дуже здорово відбивають нашу реальність.

Ну що ж, прочитаю один із улюблених:

"Вся наша склонность к оптимизму,

От невозможности представить,

Какого рода завтра клизму,

Страна решила нам поставить…"

Дмитро Співак упевнений: правда обов'язково переможе / Фото "Сьогодні"

Отже, наш з вами оптимізм — невичерпний. А наша з вами Правда обов'язково переможе!