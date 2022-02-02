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Спивак объявил о создании общественного движения "Правда Дмитрия Спивака"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 февраля, 10:33
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В ближайшее время телеведущий хочет посетить практически все регионы Украины
Дмитрий Спивак.
Дмитрий Спивак. / Фото: Украина 24

1 февраля 2022 года известный телеведущий и общественный деятель Дмитрий Спивак объявил о создании Всеукраинского объединения "ПРАВДА Дмитрия Спивака".

По его словам, главная цель движения – широкая дискуссия по поводу ориентиров будущего нашей страны, путей решения проблем обычных граждан.

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"Остохренела ложь, которая льется на наши головы из властных кабинетов. Мы пойдем к людям с нашей правдой и будем вместе формировать новую повестку дня для страны. Уверен, что наша правда обязательно победит", – заявил он.

Дмитрий Спивак.
Дмитрий Спивак. / Фото: Украина 24

"Правда Дмитрия Спивака" – идеологическое объединение.

"Близкую нам идеологию можно назвать по-западному, левым либерализмом, социал-демократизмом. А, по-нашему – это идеология правды и справедливости", – подчеркнул Дмитрий Спивак.

В ближайшее время он планирует посетить практически все регионы Украины, обсудить с людьми наболевшие проблемы и сообща найти пути их решения.

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"Уверен, наших единомышленников очень много. И мы хотим услышать голос тех, кого отказывается слышать власть", – отметил инициатор общественного движения.

Напомним, Дмитрий Спивак – политик и общественный деятель, кандидат политических наук, постоянный участник программ "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" и "Рыбный четверг" на телеканале "Наш".

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