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"Мне кажется, вы обалдели": Яценюк отчитал "слуг народа"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 октября, 16:04
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Политик считает, что "слуги народа" превратили парламент в подразделение администрации президента
Яценюк обвинил "слуг" в монополии власти. Коллаж "Сегодня"
Яценюк обвинил "слуг" в монополии власти. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что "слуги народа" одурманены властью и сейчас депутаты ведут борьбу за власть и должности, а не за страну и людей. Об этом он сказал в "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.

Он считает, что вопрос отставки Разумкова – это не борьба фракции "Слуга народа" против Разумкова, а борьба Зеленского против Разумкова.

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"Потому что он в принципе проявлял самостоятельность, считал, что парламент должен быть независимым институтом и работать по закону. Владимир Зеленский перед вторым туром (президентских выборов) сказал историческую фразу: "Если я нарушу закон, то я сам уйду". Это означает, что парламент должен работать по закону и по Регламенту. Сейчас в Трускавце Владимир Зеленский заявил, что в принципе все, что мешает экономической политике Украины, – это Регламент", – сказал Яценюк.

Политик также жестко обратился к "слугам народа".

"Мне кажется, что вы немного обалдели от власти – это такой наркотический дурман от власти. Он проходит. От вас же зависит сейчас судьба страны. А вы превратили сейчас парламент в подразделение администрации президента. Все это движется только в одном направлении с одной целью – монополия на власть и на властные ресурсы. А любая монополия приводит затем к политическому краху тех, которые пытаются ввести авторитаризм в стране", – сказал он.

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Перестановки в Раде

  • Сегодня 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробнее в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
  • Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – на должность, которую занимал Стефанчук.

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