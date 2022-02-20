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Макрон прилагает "последние усилия, чтобы избежать большого конфликта в Украине"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 01:31
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Президент Франции не исключает новых миссий по деэскалации вокруг Украины
Макрон заявил, что готов сделать все для сохранения мира и стабильности в мире/Фото: REUTERS/Ludovic Marin, коллаж: "Сегодня"
Макрон заявил, что готов сделать все для сохранения мира и стабильности в мире/Фото: REUTERS/Ludovic Marin, коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что прилагает "последние усилия во избежание большого конфликта в Украине".

Про это сообщает BFM ТВ.

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Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что готов сделать все для сохранения мира и стабильности. Глава государства не исключает новых миссий по деэскалации вокруг нашей страны.

Представитель Макрона отметил "высокую опасность вступления в новую спираль насилия".

Владимир Зеленский сказал Макрону, что не будет отвечать на провокации на линии столкновения на Донбассе.

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Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

  • Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.
  • Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.
  • Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.
  • На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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