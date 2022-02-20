Макрон докладає "останні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні"

Президент Франції не виключає нових місій з деескалації навколо України

Макрон заявив, що готовий зробити все для збереження миру і стабільності в світі/Фото: REUTERS/Ludovic Marin, колаж: "Сьогодні"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що докладає "останні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні".

Про це повідомляє BFM TV.

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Макрон в ході переговорів з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що готовий зробити все для збереження миру і стабільності. Глава держави не виключає нових місій з деескалації навколо нашої країни.

Представник Макрона відзначив "високу небезпеку вступу в нову спіраль насильства".

Володимир Зеленський сказав Макрону, що не відповідатиме на провокації на лінії зіткнення на Донбасі.

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Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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