Зеленський провів термінову розмову з Макроном через ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Дзвінок відбувся 19 лютого.
Про це Зеленський написав у своєму Twitter.
Про що говорили?
Президент Зеленський поінформував Макрона про загострення на фронті, втрати серед військових, а також обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Лідери обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання ситуації.
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Загроза нападу Росії
Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.
- Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
- Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.
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