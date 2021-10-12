Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Гройсман: Русский хищник уже наступает на ЕС

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
12 октября, 20:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политик прокомментировал саммит Украины и Евросоюза
Гройсман заявил, что есть важные отличия от прошлых лет в саммите Украина-ЕС
Гройсман заявил, что есть важные отличия от прошлых лет в саммите Украина-ЕС / Фото: Facebook

Европейский Союз понимает, что Россия как хищник уже наступает на стратегические интересы Европы и создает ей кризисы, но это не повод Украине ждать чьих-то решений и не выполнять внутренних трансформаций.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

Реклама

Комментируя результаты саммита "Украина – ЕС", который состоялся в Киеве 12 октября, Гройсман отметил, что общий тон заявлений напоминает аналогичные документы прошлого и позапрошлого годов. Конкретики – немного.

"Но есть несколько важных вещей. Одна из них: Россия должна нести ответственность за искусственно созданные ею "Л/ДНР". Это правильный сигнал, - сказал Владимир Гройсман. – Наши европейские партнеры понимают, что этот хищник в виде России уже наступает и на их интересы, создает им различные кризисы".

Но Украина не может и не должна сидеть сложа руки – даже несмотря на то, что конкретики по "Северному потоку – 2" и энергобезопасности нет ни в Европе, ни внутри Украины.

Реклама

Как отметил Гройсман, единственно правильный путь для нашего государства сейчас – выполнять Соглашение об Ассоциации с ЕС, которое пока далеко от полного и качественного воплощения и исполнения, и строить собственную страну.

"Стратегическое видение в том, что Украина должна внутри развиваться и трансформироваться: иметь сильную экономику, социальную политику, стать членом лиги европейских состоятельных государств. И этот вопрос к нам – к Украине, к действующему правительству", – отметил Владимир Гройсман.

Саммит Украина-ЕС

  • 12 октября в Киеве состоялся очередной саммит Украина – Европейский Союз. По его итогам президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрили совместное заявление.
  • В документе, в частности, осуждается аннексия Крыма, проведение "выборов" в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины, подчеркивается "ответственность России как стороны конфликта".
  • В заявлении также идет речь о финансовой помощи ЕС, подтверждается поддержка транзита газа по территории Украины.
  • Также отмечается прогресс Украины в процессе реформ.

Ранее мы сообщали, что Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе".

Реклама

Также напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честному разговору, а не только к требованиям реформ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.36

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Короновирус за неделю

92 229

заболело за неделю в Украине

+36%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять