Гройсман: Русский хищник уже наступает на ЕС

Политик прокомментировал саммит Украины и Евросоюза

Гройсман заявил, что есть важные отличия от прошлых лет в саммите Украина-ЕС / Фото: Facebook

Европейский Союз понимает, что Россия как хищник уже наступает на стратегические интересы Европы и создает ей кризисы, но это не повод Украине ждать чьих-то решений и не выполнять внутренних трансформаций.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

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Комментируя результаты саммита "Украина – ЕС", который состоялся в Киеве 12 октября, Гройсман отметил, что общий тон заявлений напоминает аналогичные документы прошлого и позапрошлого годов. Конкретики – немного.

"Но есть несколько важных вещей. Одна из них: Россия должна нести ответственность за искусственно созданные ею "Л/ДНР". Это правильный сигнал, - сказал Владимир Гройсман. – Наши европейские партнеры понимают, что этот хищник в виде России уже наступает и на их интересы, создает им различные кризисы".

Но Украина не может и не должна сидеть сложа руки – даже несмотря на то, что конкретики по "Северному потоку – 2" и энергобезопасности нет ни в Европе, ни внутри Украины.

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Как отметил Гройсман, единственно правильный путь для нашего государства сейчас – выполнять Соглашение об Ассоциации с ЕС, которое пока далеко от полного и качественного воплощения и исполнения, и строить собственную страну.

"Стратегическое видение в том, что Украина должна внутри развиваться и трансформироваться: иметь сильную экономику, социальную политику, стать членом лиги европейских состоятельных государств. И этот вопрос к нам – к Украине, к действующему правительству", – отметил Владимир Гройсман.

Саммит Украина-ЕС

12 октября в Киеве состоялся очередной саммит Украина – Европейский Союз. По его итогам президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрили совместное заявление.

В документе, в частности, осуждается аннексия Крыма, проведение "выборов" в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины, подчеркивается "ответственность России как стороны конфликта".

В заявлении также идет речь о финансовой помощи ЕС, подтверждается поддержка транзита газа по территории Украины.

Также отмечается прогресс Украины в процессе реформ.

Ранее мы сообщали, что Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе".

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Также напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честному разговору, а не только к требованиям реформ.