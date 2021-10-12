Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Гройсман: Російський хижак вже наступає на ЄС

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
12 жовтня, 20:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик прокоментував саміт України і Євросоюзу
Гройсман заявил, что есть важные отличия от прошлых лет в саммите Украина-ЕС
Гройсман заявил, что есть важные отличия от прошлых лет в саммите Украина-ЕС / Фото: Facebook

Європейський Союз розуміє, що Росія як хижак вже наступає на стратегічні інтереси Європи і створює їй кризи, але це не привід Україні чекати чиїхось рішень і не виконувати внутрішніх трансформацій.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав лідер партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

Реклама

Коментуючи результати саміту "Україна – ЄС", що відбувся в Києві 12 жовтня, Гройсман зазначив, що загальний тон заяв нагадує аналогічні документи минулого і позаминулого років. Конкретики – небагато.

"Але є кілька важливих речей. Одна з них: Росія має нести відповідальність за штучно створені нею "Л\ДНР". Це правильний сигнал, - сказав Володимир Гройсман. – Наші європейські партнери розуміють, що цей хижак у вигляді Росії вже наступає і на їхні інтереси, створює їм різні кризи".

Але Україна не може і не має сидіти склавши руки – навіть попри те, що конкретики щодо "Північного потоку – 2" і енергобезпеки немає ані в Європі, ані всередині України.

Реклама

Як наголосив Гройсман, єдино правильний шлях для нашої держави зараз – виконувати Угоду про Асоціацію з ЄС, яка наразі далека від повного і якісного втілення і виконання, та будувати власну країну.

"Стратегічне бачення в тому, що Україна має всередині розвиватися і трансформуватися: мати сильну економіку, соціальну політику, стати членом ліги європейських заможних держав. І це питання до нас – до України, до чинного уряду", – зазначив Володимир Гройсман.

Саміт Україна-ЄС

  • 12 жовтня у Києві відбувся черговий саміт Україна – Європейський Союз. За його підсумками президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалили спільну заяву.
  • У документі, зокрема, засуджується анексія Криму, проведення "виборів" у Держдуму РФ на тимчасово окупованих територіях України, підкреслюється "відповідальність Росії як сторони конфлікту".
  • У заяві також йдеться про фінансову допомогу ЄС, підтверджується підтримка транзиту газу по території України.
  • Також відзначається прогрес України в процесі реформ.

Раніше ми повідомляли, що Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо".

Реклама

Також нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть у ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки до вимог реформ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 жовтня 1991. В автокатастрофі на 53-му році життя трагічно загинув народний депутат України…

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.36

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Короновірус за тиждень

92 229

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти