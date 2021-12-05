Эти люди на руках выносили нашу страну в 2014: Яценюк поздравил волонтеров с праздником

5 декабря по всему миру отмечают международный День волонтера

Арсений Яценюк. Фото: коллаж "Сегодня"

Волонтерство – это об украинском духе. О нашей "последней баррикаде". О нашей силе, которая питает наше общество и наше государство.

Об этом в международный день волонтера написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

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Политик подчеркнул, что в 2014 году, когда у нас хотели украсть государство, защищать страну встали обычные люди.

"Вчерашние медики, инженеры, учителя, фермеры, бизнесмены – люди всех профессий стали одним целым, объединенным целью и верой. Кто-то взял оружие и стал воином, кто-то закупал каски и бронежилеты, кто-то передавал солдатам тепловизоры, кто-то собирал теплую одежду переселенцам, кто-то развозил еду нуждающимся, а кто-то просто клал сладости, купленные для ребенка, в корзину с надписью "Для воинов". Потому что там, на передовой, мы были и являемся всем сердцем вместе с нашими защитниками", – написал он.

По словам Яценюка, в переводе с французского "волонтер" означает доброволец.

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"В этом смысле наши революции – это тоже волонтерство, когда люди на руках выносили нашу страну из страшных ловушек, приготовленных Россией... Искренне спасибо людям доброй воли, которые посвящают свою жизнь делам благородным, амбициозным, делам чести и высокой цели", – написал политик.

Что известно о празднике

Волонтерское движение — благотворительная деятельность, осуществляемая людьми без заработной платы, без продвижения по службе, а ради благосостояния и процветания сообществ и общества в целом.

Официальное название этого дня — Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

День волонтера был основан еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

В современной Украине волонтерское движение началось в 90-е годы, а официально его признали 10 декабря 2003 года постановлением Кабинета Министров.

В отчете ООН о состоянии добровольческой деятельности в мире указано, что большая часть волонтерства во всем мире происходит неформально, т. е., большинство населения в мире занимается благотворительностью в общинах, не принимая членство волонтерских организаций.

Ранее мы сообщали, что Яценюк назвал способ, как защитить Украину от России.

Также напомним, бывший премьер заявил, чтопресс-марафон Зеленского – это не разговор со страной, а политтехнология.