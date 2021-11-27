Яценюк: Пресс-марафон Зеленского – это не разговор со страной, а политтехнология

Президент не ответил на вопросы общества, считает бывший премьер

Слева на фото Арсений Яценюк, справа - Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского страна так и не получила ответа, кто провалил операцию по захвату 33 убийц, контролируемых Путиным в результате "Вагнергейта".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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По его словам, то, что президент сказал об украинской военной разведке, "недостойно звания президента Украины".

"Не Зеленский стоит под выстрелами россиян. Не Зеленский стоит на первой линии обороны. Не Зеленский защищает Украину. Он должен управлять и должен сделать так, чтобы ему доверяли Вооруженные Силы. Он должен уважать каждого военнослужащего, каждого военного разведчика, каждого украинца, с оружием защищающего Украину", – сказал Яценюк.

Экс-премьер напомнил, что власти несколько недель опровергали возможность нового усиления российской угрозы, только американцы и европейцы подняли этот вопрос на самый верх.

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"Страна ожидала от президента, что глава государства скажет, что у нас есть российская угроза. И что он как президент обратится к народу Украины: "Верховный главнокомандующий знает, как защитить страну"", – подчеркнул он.

По словам Арсения Яценюка, президент должен обратиться к западным партнерам с требованием созвать саммит стран-союзников Украины: Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции.

В то же время, убежден Арсений Яценюк, сегодняшняя пресс-конференция президента – это "вообще не разговор со страной": "Это была политическая технология, как отвести внимание и как не ответить на целый ряд вопросов, ответов на которые сегодня требует общество".

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В частности, по его словам, это вопрос о наличии оффшорных компаний у Владимира Зеленского, на которые вроде бы приходили деньги от Приватбанка, и об отмывании этих средств – "оно было или нет – страна не получила ответа".

"На вопрос о том, как Украина будет исходить из экономического и энергетического кризиса, так же ответа нет", – сказал Яценюк.

Экс-премьер сказал, что ему печально и стыдно, однако он не разочарован в Зеленском, ведь им не очаровывался. Когда выбирали Зеленского, он в представлении многих людей был честным и порядочным человеком, добавил Яценюк.

"Но разве это морально, разве это честно, разве это порядочно? Когда стоят российские войска на границе с Украиной, когда российская военная угроза, когда страна в страхе, президент покидает Киев и едет на государственную резиденцию. Это неправильно в сегодняшней ситуации – летать на празднование дня рождения военными вертолетами и вертолетами Службы по чрезвычайным ситуациям. Это просто безнравственно. Так не может быть, и так не должно быть", – подытожил политик.

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