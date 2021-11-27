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Яценюк: Пресмарафон Зеленського – це не розмова з країною, а політтехнологія

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 листопада, 16:43
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Президент не відповів на питання суспільства, вважає колишній прем'єр
Ліворуч на фото Арсеній Яценюк, праворуч – Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Ліворуч на фото Арсеній Яценюк, праворуч – Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що під час пресконференції президента України Володимира Зеленського країна так і не отримала відповіді, хто провалив операцію із захоплення 33 вбивць, контрольованих Путіним внаслідок "Вагнергейту".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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За його словами, те, що президент сказав про українську військову розвідку, "негідне звання президента України".

"Не Зеленський стоїть під вистрілами росіян. Не Зеленський стоїть на першій лінії оборони. Не Зеленський захищає Україну. Він повинен керувати і повинен зробити так, щоби йому довіряли Збройні Сили. Він повинен шанувати кожного військовослужбовця, кожного військового розвідника, кожного українця, який зі зброєю захищає Україну", – сказав Яценюк.

Експрем'єр нагадав, що влада кілька тижнів спростовувала можливість нового посилення російської загрози, тільки американці та європейці підняли це питання на саму гору.

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"Країна очікувала від президента, що глава держави скаже, що у нас є російська загроза. І що він, як президент, звернеться до народу України: "Верховний головнокомандувач знає, як захистити країну"", – Наголосив він.

За словами Арсенія Яценюка, президент має звернутися до західних партнерів із вимогою скликати саміт країн-союзників України: Сполучених Штатів, Великобританії, Німеччини, Франції.

У той же час, переконаний Арсеній Яценюк, сьогоднішня пресконференція президента – це "загалом не розмова з країною": "Це була політична технологія, як відвести увагу і як не відповісти на цілу низку питань, відповіді на які сьогодні вимагає суспільство".

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Зокрема, за його словами, це питання про наявність офшорних компаній у Володимира Зеленського, на які начебто приходили гроші від Приватбанку, та про відмивання цих коштів – "воно було чи ні – країна не отримала відповіді".

"На питання про те, як Україна виходитиме з економічної та енергетичної кризи, так само відповіді немає", – сказав Яценюк.

Експрем'єр сказав, що йому сумно та соромно, проте він не розчарований у Зеленському, адже їм не зачаровувався. Коли обирали Зеленського, він в уявленні багатьох людей був чесною і порядною людиною, додав Яценюк.

"Але хіба це морально, хіба це чесно, хіба це порядно? Коли стоять російські війська на кордоні з Україною, коли російська військова загроза, коли країна в страху, – президент покидає Київ і їде на державну резиденцію. Це неправильно в сьогоднішній ситуації – літати на святкування дня народження військовими вертольотами і вертольотами Служби з надзвичайних ситуацій. Це просто аморально. Так не може бути і так не повинно бути", – підсумував політик.

Загроза вторгнення РФ

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