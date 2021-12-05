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Ці люди на руках виносили нашу країну у 2014 році: Яценюк привітав волонтерів зі святом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 грудня, 16:40
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5 грудня у всьому світі відзначають міжнародний День волонтера
Арсеній Яценюк. Фото: колаж "Сьогодні"
Арсеній Яценюк. Фото: колаж "Сьогодні"

Волонтерство – це про український дух. Про нашу "останню барикаду". Про нашу силу, яка живить наше суспільство та нашу державу.

Про це у міжнародний день волонтера написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

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Політик наголосив, що у 2014 році, коли у нас хотіли вкрасти державу, захищати країну стали звичайні люди.

"Вчорашні медики, інженери, вчителі, фермери, бізнесмени, – люди всіх професій стали одним цілим, об'єднаним метою і вірою. Хтось взяв зброю і став воїном, хтось закуповував каски і бронежилети, хтось передавав солдатам тепловізори, хтось збирав теплий одяг переселенцям, хтось розвозив їжу нужденним, а хтось просто клав солодощі, куплені для дитини, у корзину з написом "Для воїнів". Тому що там, на передовій, ми були і є всім серцем разом із нашими захисниками", – написав він.

За словами Яценюка, у перекладі з французької "волонтер" означає доброволець.

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"У цьому сенсі наші революції – це теж волонтерство, коли люди на руках виносили нашу країну зі страшних пасток, приготовлених Росією... Щиро дякую людям доброї волі, які присвячують своє життя справам благородним, амбітним, справам честі та високої мети", – написав політик.

Що відомо про свято

  • Волонтерський рух — благодійна діяльність, яку здійснюють люди без заробітної плати, без просування по службі, а заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства в цілому.
  • Офіційна назва цього дня – Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку.
  • День волонтера було засновано ще 1985 року з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН.
  • У сучасній Україні волонтерський рух розпочався у 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року постановою Кабінету Міністрів.
  • У звіті ООН про стан добровольчої діяльності у світі зазначено, що більша частина волонтерства у всьому світі відбувається неформально, тобто більшість населення у світі займається благодійністю в громадах, не приймаючи членство волонтерських організацій.

Раніше ми повідомляли, що Яценюк назвав спосіб, як захистити Україну від Росії.

Також нагадаємо, колишній прем'єр заявив, що пресмарафон Зеленського – це не розмова із країною, а політтехнологія.

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