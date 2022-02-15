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"А мне зачем это?": Коломойский рассказал об отношениях с Зеленским

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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15 февраля, 15:54
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Коломойский не видит смысла во встречах с Зеленским, и объяснил почему
Коломойский давно не ведет диалог с президентом
Коломойский давно не ведет диалог с президентом / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию Украинская правда рассказал о том, какие у него отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и как часто они видятся.

По его словам, с Зеленским они не общаются, причиной этому то, что у него совсем другая должность сейчас и масса забот о государстве, а также общество могло бы негативно отреагировать на это.

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"Наше общение может сделать плохо и мне, и ему. А хорошего ничего. Человек выбрал свою дорогу, он президент страны, у него есть свое видение, программа, планы. Общение со мной дает только минус", – сказал он.

Коломойский также отметил, что нормальное общение с Владимиром Зеленским у него было с 2009 года.

Также олигарх рассказал, что симпатизирует президенту и видит уже большие сдвиги в его политике. Отвечая на вопрос: "пересекался ли он с Зеленским в Буковеле, где тот отдыхал со свей семьей?", Коломойский ответил "нет".

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"А мне зачем это? Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу очень большие положительные сдвиги. Причем конкретные, которые ты ощущаешь каждую секунду. Мы, естественно, с ним не встречались и не виделись. После инаугурации я его видел, по-моему, в конце 2020 года", – сказал он.

Отношения Зеленского с Коломойским

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не боится обидеть бизнесмена Игоря Коломойского и потерять поддержку принадлежащего ему телеканала. Глава государства подчеркнул, что во время избирательной кампании не искал и не получал никаких советов от Коломойского и не планирует предоставлять ему какие-то особые привилегии в будущем.

Также он поддержал санкции, которые США наложили Коломойского, поскольку это способствует экономическому процветанию и евроатлантической интеграции Украины.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи в марте 2021 года. Американцы утверждают, что бизнесмен во время пребывания в должности главы Днепропетровской области с 2014 по 2015 год якобы был причастен к коррупционным действиям, "которые подорвали верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты и общественные процессы". В Госдепе отмечают, что он тогда использовал свое политическое влияние и должность для личной выгоды.

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За что именно Коломойский и его родные попал в "черный список" США, читайте в материале "С пламенным приветом из США – за что против Коломойского ввели санкции"

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