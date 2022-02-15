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"А мені навіщо це?": Коломойський розповів про стосунки із Зеленським

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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15 лютого, 15:54
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Коломойський не бачить сенсу у зустрічах із Зеленським, і пояснив чому
Коломойський давно не веде діалог з президентом
Коломойський давно не веде діалог з президентом / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню Українська правда розповів про те, які у нього відносини з президентом України Володимиром Зеленським і як часто вони бачаться.

За його словами, із Зеленським вони не спілкуються, причиною цього є те, що у нього зовсім інша посада зараз і багато турбот про державу, а також суспільство могло б негативно відреагувати на це.

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"Наше спілкування може зробити погано і мені, і йому. А хорошого нічого. Людина вибрала свою дорогу, він президент країни, у нього є своє бачення, програма, плани. Спілкування зі мною дає лише мінус", – сказав він.

Коломойський також зазначив, що нормальне спілкування з Володимиром Зеленським у нього було з 2009 року.

Також олігарх розповів, що симпатизує президентові та бачить вже великі зрушення у його політиці. Відповідаючи на запитання: "чи перетинався він із Зеленським у Буковелі, де той відпочивав зі своєю родиною?", Коломойський відповів "ні".

"А мені навіщо це? Я йому симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, але бачу дуже великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які відчуваєш щосекунди. Ми, звичайно, з ним не зустрічалися і не бачилися. Після інавгурації я його бачив, на мою думку, наприкінці 2020 року", – сказав він.

Відносини Зеленського з Коломойським

У 2019 році президент України Володимир Зеленський запевнив, що не боїться образити бізнесмена Ігоря Коломойського і втратити підтримку телеканалу, що йому належить. Глава держави наголосив, що під час виборчої кампанії не шукав і не отримував жодних порад від Коломойського і не планує надавати йому якихось особливих привілеїв у майбутньому.

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Також він підтримав санкції, які США наклали на Коломойського, оскільки це сприяє економічному процвітанню та євроатлантичній інтеграції України.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського та членів його родини у березні 2021 року. Американці стверджують, що бізнесмен під час перебування на посаді голови Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік нібито був причетний до корупційних дій, "які підірвали верховенство закону та віру українського суспільства до демократичних інститутів та суспільних процесів". У Держдепі зазначають, що він тоді використав свій політичний вплив та посаду для особистої вигоди.

За що саме Коломойський та його рідні потрапили до "чорного списку" США, читайте у матеріалі "З полум'яним привітом із США – за що проти Коломойського запровадили санкції"

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