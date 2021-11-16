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Зеленая толстовка от шефа: "Слуги" удивили новым дресс-кодом в Раде

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 ноября, 17:07
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Ирина Геращенко возмутилась одеждой одного из народных депутатов
Худи были благотворительным лотом Арахамии в Трускавце / Коллаж "Сегодня"
Худи были благотворительным лотом Арахамии в Трускавце / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") обратила внимание на стиль одежды одного из представителей провластной партии "Слуга Народа", который явно далек от делового костюма представителя законодательного органа страны.

Соответствующее фото Геращенко выложила на своей странице в Фейсбуке.

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Культ личности

Интерес у народной депутатки вызвала также надпись на толстовке – DAVID BRAUN. Как известно, это псевдоним лидера фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, под которым долгое время существовала его страничка в Фейсбуке. Также этот псевдоним – DJ David Braun – Арахамия использовал, когда выступил в роли диджея на съезде партии в Трускавце.

Так же в Трускавце состоялся благотворительный аукцион, на который Арахамия выставил несколько худи с надписью "David Braun". Среди обладателей толстовки оказался народный депутат Александр Санченко.

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Судя по прическе, именно Александр Санченко мог быть тем народным депутатом, который 16 ноября пришел на работу в парламент Украины в свитере с капюшоном от главы своей фракции.

Одежда нардепов

Народные депутаты часто попадают в скандалы из-за своего внешнего вида.

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  • Например, в июле депутат от партии "Слуга народа" Андрей Клочко во время рабочего визита в Вашингтон (США) сфотографировался перед Капитолием в пляжных шлепанцах, но с украинским флагом в руках.
  • А народный депутат Илья Кива вообще получил уголовное производство из-за своей любви к папахе с советской звездой – запрещенным символом в Украине.
  • Правда, раньше скандалы с одеждой у нардепов больше касались дороговизны их нарядов.

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