Зелена толстовка від шефа: "Слуги" здивували новим дрес-кодом у Раді

Народний депутат Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") звернула увагу на стиль одягу одного з представників провладної партії "Слуга Народу", який явно далекий від ділового костюма представника законодавчого органу країни.
Відповідне фото Геращенко виклала на своїй сторінці у Фейсбуці.
Далі по темі
Культ особистості
Інтерес у народної депутатки викликав також напис на толстовці – DAVID BRAUN. Як відомо, це псевдонім лідера фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, під яким тривалий час існувала його сторінка у Фейсбуці. Також цей псевдонім – DJ David Braun – Арахамія використав, коли виступив у ролі ді-джея на з'їзді партії у Трускавці.
Також у Трускавці відбувся благодійний аукціон, на якій Арахамія виставив худо з написом "David Braun". Серед володарів толстовки виявився народний депутат Олександр Санченко.
Судячи з зачіски, саме Олександр Санченко міг бути тим народним депутатом, який 16 листопада прийшов на роботу до парламенту України у светрі із капюшоном від голови своєї фракції.
Одяг нардепів
Народні депутати часто потрапляють у скандали через свій зовнішній вигляд.
- Наприклад, у липні депутат від партії "Слуга народу" Андрій Клочко під час робочого візиту до Вашингтону (США) сфотографувався перед Капітолієм у пляжних шльопанцях, але з українським прапором у руках .
- А народний депутат Ілля Ківа взагалі отримав кримінальне провадження через свою любов до папахи з радянською зіркою – забороненим символом в Україні.
- Щоправда, раніше скандали з одягом у нардепів більше стосувалися дорожнечі їхнього вбрання.