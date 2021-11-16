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Зелена толстовка від шефа: "Слуги" здивували новим дрес-кодом у Раді

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 листопада, 17:07
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Ірина Геращенко обурилася одягом одного із народних депутатів
Худі були благодійним лотом Арахамії у Трускавці / Колаж "Сьогодні"
Худі були благодійним лотом Арахамії у Трускавці / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") звернула увагу на стиль одягу одного з представників провладної партії "Слуга Народу", який явно далекий від ділового костюма представника законодавчого органу країни.

Відповідне фото Геращенко виклала на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Культ особистості

Інтерес у народної депутатки викликав також напис на толстовці – DAVID BRAUN. Як відомо, це псевдонім лідера фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, під яким тривалий час існувала його сторінка у Фейсбуці. Також цей псевдонім – DJ David Braun – Арахамія використав, коли виступив у ролі ді-джея на з'їзді партії у Трускавці.

Також у Трускавці відбувся благодійний аукціон, на якій Арахамія виставив худо з написом "David Braun". Серед володарів толстовки виявився народний депутат Олександр Санченко.

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Судячи з зачіски, саме Олександр Санченко міг бути тим народним депутатом, який 16 листопада прийшов на роботу до парламенту України у светрі із капюшоном від голови своєї фракції.

Одяг нардепів

Народні депутати часто потрапляють у скандали через свій зовнішній вигляд.

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  • Наприклад, у липні депутат від партії "Слуга народу" Андрій Клочко під час робочого візиту до Вашингтону (США) сфотографувався перед Капітолієм у пляжних шльопанцях, але з українським прапором у руках .
  • А народний депутат Ілля Ківа взагалі отримав кримінальне провадження через свою любов до папахи з радянською зіркою – забороненим символом в Україні.
  • Щоправда, раніше скандали з одягом у нардепів більше стосувалися дорожнечі їхнього вбрання.

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