Зелена толстовка від шефа: "Слуги" здивували новим дрес-кодом у Раді

Ірина Геращенко обурилася одягом одного із народних депутатів

Худі були благодійним лотом Арахамії у Трускавці / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") звернула увагу на стиль одягу одного з представників провладної партії "Слуга Народу", який явно далекий від ділового костюма представника законодавчого органу країни.

Відповідне фото Геращенко виклала на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Культ особистості

Інтерес у народної депутатки викликав також напис на толстовці – DAVID BRAUN. Як відомо, це псевдонім лідера фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, під яким тривалий час існувала його сторінка у Фейсбуці. Також цей псевдонім – DJ David Braun – Арахамія використав, коли виступив у ролі ді-джея на з'їзді партії у Трускавці.

Також у Трускавці відбувся благодійний аукціон, на якій Арахамія виставив худо з написом "David Braun". Серед володарів толстовки виявився народний депутат Олександр Санченко.

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Судячи з зачіски, саме Олександр Санченко міг бути тим народним депутатом, який 16 листопада прийшов на роботу до парламенту України у светрі із капюшоном від голови своєї фракції.

Одяг нардепів

Народні депутати часто потрапляють у скандали через свій зовнішній вигляд.

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