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Арахамия сыграл в Трускавце фирменный dj-сет – видео с депутатской вечеринки

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 октября, 09:59
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Также провели аукцион – проданы четыре худи Dj David Braun на десятки тысяч гривен
Dj David Braun развлекает "слуг народа". Коллаж "Сегодня"
Dj David Braun развлекает "слуг народа". Коллаж "Сегодня"

Главный "слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сыграл музыкальный сет на закрытии "Большой фракции" в Трускавце.

Соответствующее видео опубликовала в Telegram пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук.

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Все официальные мероприятия и выступления политиков завершились яркой дискотекой.

"Закрывает "Большую фракцию" сет от Dj David Braun (он же Арахамия)", – написала она.

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Накануне Арахамия рассказывал журналистам, что сыграет примерно то же самое, что и летом выдал в Скадовске на съезде молодежного крыла партии, но обещал и более "взрослую" музыку.

"Я ленивый, я ничего не готовил дополнительно, взял свой плей-лист... Все равно последовательность сведения – все это индивидуально, он не повторится. Но плюс-минус композиции будут одни и те же... Но учитывая то, что людей много немолодых уже, то нужно разбавить каким-нибудь диско из 80-х. Имею в виду заграничных исполнителей, например, Boney M", – рассказывал он.

Под конец "Большой фракции" был проведен благотворительный аукцион, на котором продали четыре худи DJ David Braun (Арахамии). Деньги пойдут на нужды тяжелобольных детей. Их приобрели:

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Андрей Холодов за 22 000 грн;

Андрей Клочко – 20 000 грн;

Александр Санченко – 13 000 грн;

Андрей Богданец – 10 000 грн.

Победители аукциона (Арахамия в черном). Фото: t.me/ypaliychuk

Что еще интересного у "слуг" в Трускавце

Депутаты в первый день съезда, 1 октября, провели совместный с журналистами смарт-ужин, на котором представители СМИ могли не только задавать вопросы парламентариям, но и выпить вина и сыграть с ними в настольные или компьютерные игры.

Депутатам раздали "партийные Оскары". Премии получили 15 "слуг", Галина Третьякова отличилась больше всех.

"Слуга народа" начинает процедуру отзыва Разумкова с должности. Уже собраны 150 подписей, которые позволяют инициировать голосование по этому вопросу в сессионном зале парламента.

Тем временем у Арахамии не получилось собрать депутатов на пробежку в Трускавце. При этом сам он пробежал всего два километра, чтобы "не обгореть".

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