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"Я не пью коньяк": Геращенко и Притула поругались из-за Банковой

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 октября, 17:34
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Шоумен предложил нардепу бутылку грузинского коньяка, а в ответ услышал, что ее страница в Facebook не корпоратив
Геращенко обвинила Притулу в походах на Банковую. Коллаж "Сегодня"
Геращенко обвинила Притулу в походах на Банковую. Коллаж "Сегодня"

Шоумен Сергей Притула, который ранее заявлял о выходе из партии "Голос", поругался в сети с народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко из-за обвинений в работе на Банковую.

Геращенко в Facebook написала, мол, некоторые депутаты "Голоса" и Сергей Притула частые гости на Банковой и едва ли не в коалиции со "слугами народа".

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В комментариях к посту Притула даже предложил Геращенко коньяк, если она докажет свои слова.

"Здравствуйте, Ирина. Если вы найдете хоть какое-то подтверждение моего присутствия на Банковой в 2021 году, кроме митингов и акций протеста, подарю вам бутылку грузинского коньяка. Ну, потому что армянский вам, вероятно, и так поставляют", – написал он.

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В ответ на слова Притулы Геращенко заявила, что не пьет коньяк и якобы это удел "слуг народа". Также она припомнила о неголосовании "Голоса" за отставку главы МВД Авакова.

"И моя страница – не корпоратив, чтобы в такой тональности здесь писать … Позволю себе дружеский совет. Политика – это не корпоратив. Там бывают неприятные вопросы. Но правила политической культуры, если речь идет о европейских политиках, не позволяют хамства. Сарказм, ирония – да … Хамство под коньяк – это все же "квартал", а не политика", – написала депутат.

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Притула снова потребовал от Геращенко доказательств ее слов о походах на Банковую.

"Политика – это, действительно, не корпоратив. Наряду с этим, политика – это еще не бросаться обвинениями и подтверждать слова фактами. Вы дважды приписали мне визиты на Банковую, где я в 2021 году ни разу не был. Скажите, а практика извиняться за пустословие и клевету зависит от того, оговаривает ли человека женщина или мужчина, ибо вы так искусно все подводите под сексизм, что дух захватывает", – ответил политик и шоумен.

Как Притула уходил з "Голоса"

7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". Он отметил, что не намерен уходить из политики, но с партией больше не хочет иметь ничего общего. А все из-за недовольства действиями руководства политсилы. Под конец сентября он снова объяснил, почему вышел из партии.

В ответ в "Голосе" объяснили выход Притулы его личными амбициями. В партии пожелали удачи Притуле с будущим новым политическим проектом и в шоубизнесе.

29 сентября СМИ огласили название новой партии Притулы. Отмечалось, что в Минюст уже даже поданы документы на новую партию.

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