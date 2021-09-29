Три слова: СМИ огласили название новой партии Притулы

Источники сообщают, что в Минюст уже поданы документы на новую партию

Сергей Притула самостоятельно идет в большую политику / Коллаж "Сегодня"

Экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула находится в процессе регистрации своей политической партии, о чем он лишь день назад просто намекнул в эфире.

По данным источников портала Страна, документы на регистрацию уже поданы в Министерство юстиции Украины.

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Название

Один из близких к Притуле членов партии "Голос" также сообщил, что название новой политической силы будет очень простым – Партия Сергея Притулы.

Напомним, ранее на своем YouTube-канале "Live! Про дійсно важливе" шоумен-политик сообщил, что подыскивает себе команду для нового политического проекта.

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Притула в политике