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Три слова: СМИ огласили название новой партии Притулы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 сентября, 19:07
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Источники сообщают, что в Минюст уже поданы документы на новую партию
Сергей Притула самостоятельно идет в большую политику / Коллаж "Сегодня"
Сергей Притула самостоятельно идет в большую политику / Коллаж "Сегодня"

Экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула находится в процессе регистрации своей политической партии, о чем он лишь день назад просто намекнул в эфире.

По данным источников портала Страна, документы на регистрацию уже поданы в Министерство юстиции Украины.

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Название

Один из близких к Притуле членов партии "Голос" также сообщил, что название новой политической силы будет очень простым – Партия Сергея Притулы.

Напомним, ранее на своем YouTube-канале "Live! Про дійсно важливе" шоумен-политик сообщил, что подыскивает себе команду для нового политического проекта.

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Притула в политике

  • В июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. А в ответ в "Голосе" объяснили выход Притулы личными амбициями.
  • Во время телеэфира Притула заявил, что "Голос" - это партия без людей, а значит, уже не партия.
  • Будучи кандидатом в мэры Киева, Сергей Притула предлагал повысить коммунальные тарифы.
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