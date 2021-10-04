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"Я не п'ю коньяк": Геращенко і Притула посварилися через Банкову

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
4 жовтня, 17:34
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Шоумен запропонував нардепові пляшку грузинського коньяку, а у відповідь почув, що її сторінка в Facebook не корпоратив
Геращенко звинуватила Притулу в походах на Банкову. Колаж "Сьогодні"
Геращенко звинуватила Притулу в походах на Банкову. Колаж "Сьогодні"

Шоумен Сергій Притула, який раніше заявляв про вихід з партії "Голос", посварився в мережі з народним депутатом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко через звинувачення в роботі на Банкову.

Геращенко в Facebook написала, мовляв, деякі депутати "Голосу" і Сергій Притула часті гості на Банковій і мало не в коаліції зі "слугами народу".

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У коментарях до допису Притула навіть запропонував Геращенко коньяк, якщо вона доведе свої слова.

"Доброго дня, пані Ірино. Якщо ви знайдете хоч якесь підтвердження моєї присутності на Банковій у 2021 році, окрім мітингів та акцій протесту, подарую вам пляшку грузинського коньяку! Ну, бо вірменський вам, ймовірно, і так постачають", – написав він.

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У відповідь на слова Притули Геращенко заявила, що не п'є коньяк і нібито це стихія "слуг народу". Також вона пригадала про неголосування "Голосу" за відставку глави МВС Авакова.

"Й моя сторінка – не корпоратив, аби в такій тональності тут писати ... Дозволю собі дружню пораду. Політика – це не корпоратив. Там бувають неприємні запитання. Але правила політичної культури, якщо мова йде про європейських політиків, не дозволяють хамства. Сарказм, іронія – так ... Хамство під кон‘як – це все ж "квартал", а не політика", – написала депутат.

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Притула знову зажадав від Геращенко доказів її слів про походи на Банкову.

"Політика – це, дійсно, не корпоратив. Поряд з цим, політика – це ще не кидатись обвинуваченнями і підтверджувати слова фактами. Ви двіччі закинули мені візити на Банкову, де я у 2021 році не був жодного разу. Скажіть, а практика вибачатися за марнослів'я і наклеп залежить від того, чи людина жінка або чоловік, бо ви так майстерно все підводите під сексизм, що дух захоплює", – відповів політик і шоумен.

Як Притула йшов з "Голосу"

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