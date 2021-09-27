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"Що це за партія, де немає людей" – Притула про повернення в партію "Голос"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
27 вересня, 23:07
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Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк запропонував з трибуни парламенту "Слугу народу" 11 своїх депутатів
Ще в червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу". Колаж "Сегодня"
Ще в червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу". Колаж "Сегодня"

Екс-кандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула розповів, чому він вийшов з партії "Голос".

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі "Live! Про Дійсно важліве".

Що розповів Притула

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"7 червня цього року я написав заяву про вихід з партії Голос і чому це було зроблено. Сторінка перегорнута і до неї повертатися немає сенсу, у мене інші плани, тільки навздогін скажу. Є такий крилатий вислів – піррова перемога. Був такий цар Пірр і у нього було протистояння з римлянам, він переміг їх, але він залишився без війська, економіка була підірвана, стався занепад в країні. І тому його царство закінчилося. І тому ми можемо цей крилатий вислів перефразувати з Піррова перемога на Кірова перемога. Дуже добре, що залишилася партія, але що це за партія, де немає людей. Всі, хто вважав за необхідне, з цієї партії вийшли слідом за мною ", – розповів Притула.

Раніше глава фракції "Голос" Ярослав Железняк запропонував з трибуни парламенту "Слугу народу" 11 своїх депутатів.

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