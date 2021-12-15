Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Так у "слуг" будет корпоратив? Тищенко дал ответ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
15 декабря, 13:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нардеп игнорировал уточняющие вопросы журналистов
Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что "слуги народа" не будут собираться на новогодний корпоратив. А о переписке во внутреннем чате фракции, которая попала на видео, он не знает.

Об этом Тищенко рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Реклама

"Депутаты нашей фракции и партия не планируют проводить новогодний корпоратив. О какой переписке идет речь я не знаю и не видел ее", – сказал он.

Тищенко добавил, что встретит Новый год в кругу родных и не против, если кто-то из его коллег поступит так же, потому что, по его словам, они имеют право на личную жизнь.

Во время разговора Тищенко игнорировал уточняющие вопросы журналистов относительно данных в переписке. По его словам, никто не собирался праздновать корпоратив в ресторане Harvest.

Реклама

В итоге, Тищенко попрощался с журналистами, когда те спросили о подлинности переписки.

Что известно о переписке?

  • Переписка Тищенко во внутреннем чате фракции попала на видео – он предложил коллегам отпраздновать корпоратив в загородном ресторане Harvest, который находится на Обуховском шоссе в Козине.
  • Журналисты разузнали, что место это не из дешевых. Например, бутылочка самого дешевого шампанского в этом ресторане стоит 2650 гривен, горячие закуски – от 220 до 990 гривен.
  • Бургер из мраморной говядины с трюфелем обойдется депутатам "всего" 790 грн, а камчатский краб – 450 грн за 100 грамм. За стейк "Рибай Австралия в золоте" придется отдать 1690 гривен за 100 грамм.
  • Позже первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высмеял идею Тищенко устроить новогодний корпоратив в одном из ресторанов. Он отметил, что его не было в чате, куда писал Тищенко, соответственно, и приглашения в ресторан он не получал.

Также напомним, в 2019 году "слуги" отпраздновали новогодний корпоратив в КВЦ "Парковый". Тогда там присутствовали президент Владимир Зеленский, первый помощник президента Сергей Шефир, а развлекали гостей известные певицы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

58 576

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять