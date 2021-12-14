Тищенко предложил новогодний корпоратив для "слуг народа" – переписка из чата (видео)

Журналисты подсмотрели, в какое дорогое место зовут слуг праздновать Новый год

Николай Тищенко выбрал "слугам" ресторан на Новый год. Коллаж "Сегодня"

До Нового года осталось всего две недели и "слуги народа" уже задумались о праздничном корпоративе. Нардеп Николай Тищенко во время пленарного заседания решил предложить коллегам свой вариант. Об этом пишут Новини.LIVE.

Переписка Тищенко во внутреннем чате фракции попала на видео, где он предложил коллегам отпраздновать корпоратив в загородном ресторане Harvest, который находится на Обуховском шоссе в Козине.

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Журналисты разузнали, что место это не из дешевых. Например, бутылочка самого дешевого шампанского в этом ресторане стоит 2650 гривен, горячие закуски от 220 до 990 гривен.

Бургер из мраморной говядины с трюфелем обойдется депутатам "всего" в 790 грн, а камчатский краб в 450 грн за 100 грамм. За стейк Рибай Австралия в золоте придется отдать 1690 гривен за 100 грамм.

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Напомним, в 2019 году "слуги" отпраздновали новогодний корпоратив КВЦ "Парковый". Тогда там присутствовали президент Владимир Зеленский, первый помощник президента Сергей Шефир, а развлекали гостей известные певицы.

А как дела у Тищенко?