Тищенко предложил новогодний корпоратив для "слуг народа" – переписка из чата (видео)

До Нового года осталось всего две недели и "слуги народа" уже задумались о праздничном корпоративе. Нардеп Николай Тищенко во время пленарного заседания решил предложить коллегам свой вариант. Об этом пишут Новини.LIVE.
Переписка Тищенко во внутреннем чате фракции попала на видео, где он предложил коллегам отпраздновать корпоратив в загородном ресторане Harvest, который находится на Обуховском шоссе в Козине.
Журналисты разузнали, что место это не из дешевых. Например, бутылочка самого дешевого шампанского в этом ресторане стоит 2650 гривен, горячие закуски от 220 до 990 гривен.
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Бургер из мраморной говядины с трюфелем обойдется депутатам "всего" в 790 грн, а камчатский краб в 450 грн за 100 грамм. За стейк Рибай Австралия в золоте придется отдать 1690 гривен за 100 грамм.
Напомним, в 2019 году "слуги" отпраздновали новогодний корпоратив КВЦ "Парковый". Тогда там присутствовали президент Владимир Зеленский, первый помощник президента Сергей Шефир, а развлекали гостей известные певицы.
А как дела у Тищенко?
- Недавно у нардепа заподозрили подделку COVID-сертификата. Ранее нардеп отказывался демонстрировать документ о вакцинации журналистам, а потом показал его в "Дії", но там заметили странности.
- После этого Тищенко уже опубликовал QR-код своего сертификата и даже пригрозил СМИ судом, если перед ним не извинятся.
- Ранее Тищенко отметился еще одним скандалом. Праздновал день рождения жены в ресторане в нарушение карантина.