Заподозрили подделку? Тищенко показал COVID-сертификат, но с ним что-то не так

Ранее нардеп отказывался демонстрировать документ о вакцинации журналистам

Нардеп Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" всегда уверял, что сделал вакцинацию от коронавируса, но вот показывать свой сертификат отказывался. На днях он впервые это сделал.

Видео с депутатом опубликовал блогер Алексей Дурнев в Youtube.

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До этого Тищенко не хотел показывать документ о сделанной прививке. По его словам, он получил бумажный COVID-сертификат (его якобы не было на тот момент у нардепа при себе), а приложение "Дія" у него не установлено, он им не пользуется. Если есть необходимость, говорил Тищенко, он без проблем делает свежий ПЦР-тест.

Журналисты снова обратились к нардепу с просьбой продемонстрировать сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. В этот раз Тищенко принялся делать это на телефоне. QR-код сертификата нардепа показался странным блогеру Алексею Дурневу.

"На первый взгляд – все в порядке. Но скриншот чуть-чуть съехал. Значок "Дії" забился в угол", – сказал он.

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Фото: скриншот

Блогер предположил, что это может быть фотошоп.

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