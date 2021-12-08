Заподозрили подделку? Тищенко показал COVID-сертификат, но с ним что-то не так

Народный депутат от "Слуги народа" всегда уверял, что сделал вакцинацию от коронавируса, но вот показывать свой сертификат отказывался. На днях он впервые это сделал.
Видео с депутатом опубликовал блогер Алексей Дурнев в Youtube.
До этого Тищенко не хотел показывать документ о сделанной прививке. По его словам, он получил бумажный COVID-сертификат (его якобы не было на тот момент у нардепа при себе), а приложение "Дія" у него не установлено, он им не пользуется. Если есть необходимость, говорил Тищенко, он без проблем делает свежий ПЦР-тест.
Журналисты снова обратились к нардепу с просьбой продемонстрировать сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. В этот раз Тищенко принялся делать это на телефоне. QR-код сертификата нардепа показался странным блогеру Алексею Дурневу.
"На первый взгляд – все в порядке. Но скриншот чуть-чуть съехал. Значок "Дії" забился в угол", – сказал он.
Блогер предположил, что это может быть фотошоп.
Конфузы Тищенко
- В кулуарах Верховной Рады Тищенко рассказывал журналистам, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало. Но неожиданно стал называть смешные цифры. Журналисты "Сегодня" сходили на этот рынок и увидели реальные цены.
- В соцсетях пользователи уже высмеяли Тищенко за гречку по 12 грн, учитывая, что сейчас ее цена уже перевалила за 40 грн.
- Кроме того, недавно Тищенко облажался из-за вопроса журналистки.