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То у "слуг" буде корпоратив? Тищенко дав відповідь

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
15 грудня, 13:15
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Нардеп ігнорував уточнюючі питання журналістів
Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що "слуги народу" не збиратимуться на новорічний корпоратив. А про листуванні у внутрішньому чаті фракції , яке потрапило на відео, він не знає

Про це Тищенко розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

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"Депутати нашої фракції та партія не планують проводити новорічний корпоратив. Про яке листування йдеться я не знаю і не бачив його", – сказав він.

Тищенко додав, що зустріне Новий рік у колі рідних і не проти, якщо хтось із його колег вчинить так само, бо, за його словами, вони мають право на особисте життя.

Під час розмови Тищенко ігнорував уточнюючі питання журналістів щодо даних у листуванні. За його словами, ніхто не збирався святкувати корпоратив у ресторані Harvest.

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У підсумку Тищенко попрощався з журналістами, коли ті запитали про справжність листування.

Що відомо про листування?

  • Листування Тищенка у внутрішньому чаті фракції потрапило на відео – він запропонував колегам відсвяткувати корпоратив у заміському ресторані Harvest, що знаходиться на Обухівському шосе у Козині.
  • Журналісти дізнались, що це місце не з дешевих. Наприклад, пляшечка найдешевшого шампанського у цьому ресторані коштує 2650 гривень, гарячі закуски – від 220 до 990 гривень.
  • Бургер із мармурової яловичини з трюфелем коштуватиме депутатам "всього" 790 грн, а камчатський краб – 450 грн за 100 грам. За стейк "Рібай Австралія у золоті" доведеться віддати 1690 гривень за 100 грам.
  • Пізніше перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висміяв ідею Тищенка влаштувати новорічний корпоратив у одному з ресторанів. Він зазначив, що його не було в чаті, куди писав Тищенко, відповідно, і запрошення до ресторану він не отримував.

Також нагадаємо, у 2019 році "слуги" відсвяткували новорічний корпоратив у КВЦ "Парковий". Тоді там були президент Володимир Зеленський, перший помічник президента Сергій Шефір, а розважали гостей відомі співачки.

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