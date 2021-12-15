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"Там ноги когось по 900 грн": як відреагував Корнієнко на "корпоратив Тищенка"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
15 грудня, 11:53
В закладинки
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Напередодні нардеп запропонував "слугам" варіант святкування Нового року
Корнієнко (ліворуч) не отримував запрошення на свято. Колаж "Сьогодні"
Корнієнко (ліворуч) не отримував запрошення на свято. Колаж "Сьогодні"

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висміяв ідею нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка влаштувати новорічний корпоратив в одному з ресторанів. Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

Він зазначив, що його не було в чаті, куди писав Тищенко, відповідно, і запрошення до ресторану він не отримував.

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"Мене немає в цій групі й у цьому запрошенні. Я обурений. Там в ресторані ноги когось по 900 гривень. Хоч би подивитись на це", – сказав з усмішкою Корнієнко.

На запитання журналістів, чи взагалі буде корпоратив у "слуг", він відповів: "Ні. Ми не робимо корпоратив".

"Пандемія, по-перше. По-друге, не можна сильно збиратися. І час не дуже веселий, щоб веселитися. У Трускавці (на з'їзді партії у жовтні. – Ред.), в принципі, вже повеселилися", – сказав перший віцеспікер Ради.

На уточнювальне запитання, може, це був фейк з корпоративом, Корнієнко запропонував запитати самого Тищенка: "Я участі в цьому корпоративі не беру".

Нагадаємо, у 2019 році "слуги" відсвяткували новорічний корпоратив у КВЦ "Парковий". Тоді там були президент Володимир Зеленський, перший помічник президента Сергій Шефір, а розважали гостей відомі співачки.

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А як справи у Тищенка?

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