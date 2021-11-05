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Прикол дня! В Раде кто-то забыл мешок картошки

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
5 ноября, 18:02
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Необычная находка обнаружена под рабочим местом одного из депутатов от оппозиции
Кто-то забыл забрать картошку с рабочего места. Коллаж "Сегодня"
Кто-то забыл забрать картошку с рабочего места. Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде обнаружили "ничейный" мешок картошки и пока никто не знает, кто его там забыл. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает УНН.

По его словам, время от времени служба Аппарата ВР и представители госохраны находят какие-то непонятные предметы, которые не имеют отношения к законодательному процессу.

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"Например, недавно такой пакетик картошки нашли – но не картошка фри, а такая картошка где-то килограмм пять, сырая. Может, кому-то бабушка передала. Нашли под местом одного народного депутата оппозиционного, где-то сзади. Я просто как человек с медийным опытом и политтехнолог, я себе представил, если бы она была гнилая, ее можно было бы бросить в какого-нибудь докладчика, или в правительство. Но обычная картошка – как ее можно политически использовать?" – сказал Корниенко.

В Раде, кстати, "неплохо разбираются" в продуктах

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