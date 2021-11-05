Прикол дня! В Раде кто-то забыл мешок картошки

В Верховной Раде обнаружили "ничейный" мешок картошки и пока никто не знает, кто его там забыл. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает УНН.
По его словам, время от времени служба Аппарата ВР и представители госохраны находят какие-то непонятные предметы, которые не имеют отношения к законодательному процессу.
"Например, недавно такой пакетик картошки нашли – но не картошка фри, а такая картошка где-то килограмм пять, сырая. Может, кому-то бабушка передала. Нашли под местом одного народного депутата оппозиционного, где-то сзади. Я просто как человек с медийным опытом и политтехнолог, я себе представил, если бы она была гнилая, ее можно было бы бросить в какого-нибудь докладчика, или в правительство. Но обычная картошка – как ее можно политически использовать?" – сказал Корниенко.
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В Раде, кстати, "неплохо разбираются" в продуктах
- Недавно в кулуарах Верховной Рады "слуга народа" Николай Тищенко рассказывал журналистам, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало. Но неожиданно стал называть смешные цифры.
- Журналисты "Сегодня" сходили на этот рынок и увидели реальные цены.
- Экс-спикер ВР Дмитрий Разумков высмеял Тищенко и предложил ему сходить на рынок за продуктами. Разницу в его ценах с реальными цифрами оплачивает нардеп.