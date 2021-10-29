Разумков высмеял Тищенко и сделал неожиданное предложение

На днях слуга народа ошарашил всех ценниками на продукты на самом дорогом рынке Киева – что ответил бывший спикер

Разумкова (справа) удивили цены Тищенко. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков потроллил "слугу народа" Николая Тищенко за странное познание цен на продукты в Украине и предложил ему и всем желающим вместе сходить на Бессарабский рынок. Об этом он сказал в программе "Народ против" на телеканале Украина 24.

Бывшего главу парламента особенно удивили "цены Тищенко" за говядину и гречку.

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"Я знаю, что и сколько стоит. Я периодически и сам по магазинами хожу с супругой. Я бы предложил коллеге (Тищенко)… Сколько там говядина стоит? 20, 50 грн? (такие цены называл Тищенко). Если говядина стоит 200-220 грн, я предлагаю, чтобы собрались все желающие под Радой, сходили на "бессарабку" и всю разницу между 50 и 220 чтобы возместил народный депутат. Это честно будет. Гречка сколько, 12? По 60, 68 (реальные цены) – так же сходим. Сало, думаю, опытный ресторатор (Тищенко) сможет продемонстрировать. Можем сходить на рынок – я готов. Я передам обязательно Николая Николаевичу предложение", – сказал Разумков.

Конфуз Тищенко с ценами на продукты