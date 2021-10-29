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СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Разумков высмеял Тищенко и сделал неожиданное предложение

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 октября, 13:25
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На днях слуга народа ошарашил всех ценниками на продукты на самом дорогом рынке Киева – что ответил бывший спикер
Разумкова (справа) удивили цены Тищенко. Коллаж "Сегодня"
Разумкова (справа) удивили цены Тищенко. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков потроллил "слугу народа" Николая Тищенко за странное познание цен на продукты в Украине и предложил ему и всем желающим вместе сходить на Бессарабский рынок. Об этом он сказал в программе "Народ против" на телеканале Украина 24.

Бывшего главу парламента особенно удивили "цены Тищенко" за говядину и гречку.

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"Я знаю, что и сколько стоит. Я периодически и сам по магазинами хожу с супругой. Я бы предложил коллеге (Тищенко)… Сколько там говядина стоит? 20, 50 грн? (такие цены называл Тищенко). Если говядина стоит 200-220 грн, я предлагаю, чтобы собрались все желающие под Радой, сходили на "бессарабку" и всю разницу между 50 и 220 чтобы возместил народный депутат. Это честно будет. Гречка сколько, 12? По 60, 68 (реальные цены) – так же сходим. Сало, думаю, опытный ресторатор (Тищенко) сможет продемонстрировать. Можем сходить на рынок – я готов. Я передам обязательно Николая Николаевичу предложение", – сказал Разумков.

Конфуз Тищенко с ценами на продукты

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