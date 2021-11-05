Прикол дня! У Раді хтось забув мішок картоплі

Незвичайну знахідку виявлено під робочим місцем одного з депутатів від опозиції

Хтось забув забрати картоплю з робочого місця. Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді виявили "нічийний" мішок картоплі і поки що ніхто не знає, хто його там забув. Про це повідомив журналістам перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. УНН.

За його словами, час від часу служба Апарату ВР та представники держохорони знаходять якісь незрозумілі предмети, які не мають відношення до законодавчого процесу.

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"Наприклад, нещодавно такий пакетик картоплі знайшли – але не картопля фрі, а така картопля десь кілограм п'ять, сира. Може, комусь бабуся передала. Знайшли під місцем одного народного депутата опозиційного, десь позаду. Я просто як людина з медійним досвідом і політтехнолог, я собі уявив, якби вона була гнилою, її можна було б кинути в якогось доповідача, або в уряд. Але звичайна картопля – як її можна політично використати? – сказав Корнієнко.

У Раді, до речі, "непогано розуміються" на продуктах