Прикол дня! У Раді хтось забув мішок картоплі

У Верховній Раді виявили "нічийний" мішок картоплі і поки що ніхто не знає, хто його там забув. Про це повідомив журналістам перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. УНН.
За його словами, час від часу служба Апарату ВР та представники держохорони знаходять якісь незрозумілі предмети, які не мають відношення до законодавчого процесу.
"Наприклад, нещодавно такий пакетик картоплі знайшли – але не картопля фрі, а така картопля десь кілограм п'ять, сира. Може, комусь бабуся передала. Знайшли під місцем одного народного депутата опозиційного, десь позаду. Я просто як людина з медійним досвідом і політтехнолог, я собі уявив, якби вона була гнилою, її можна було б кинути в якогось доповідача, або в уряд. Але звичайна картопля – як її можна політично використати? – сказав Корнієнко.
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У Раді, до речі, "непогано розуміються" на продуктах
- Нещодавно у кулуарах Верховної Ради "слуга народу" Микола Тищенко розповідав журналістам, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, та любить там дегустувати сало. Але несподівано почав називати смішні цифри.
- Журналісти "Сьогодні" сходили на цей ринок та побачили реальні ціни.
- Ексспікер ВР Дмитро Разумков висміяв Тищенка і запропонував йому сходити на ринок за продуктами. Різницю в його цінах та з реальними цифрами оплачує нардеп.