Под угрозой увольнения: Тарас Креминь попал под шквал критики после интервью для "Сегодня"

Реакция на мысли языкового омбудсмена последовала и за пределами Украины

Интервью с Кременем было одним из топ-инфоповодов сети 9 ноября

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь дал большое эксклюзивное интервью для сайта "Сегодня", где рассказал о том, как работает языковой закон, много ли жалоб и кого могут ожидать штрафы в следующем году. Заявления Кременя понравились не всем. На просторах сети разгорелись споры. И все это в "красную дату" календаря – 9 ноября, День украинской письменности и языка.

Редакция "Сегодня" отследила, как реагировали на интервью с Тарасом Кремнием и какие тезисы были самые обсуждаемыми.

Реклама

Самой цитируемой оказалась фраза "у меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины". Предугадав скандальность изречения, мы им озаглавили интервью. Одним из первых отреагировал народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский. Политик назвал омбудсмена "созданием, которое ищут врагов среди украинцев". Депутат заявил, что будет просить премьер-министра об отставке Тараса Креминя и уточнил, что даже разослал проект документа коллегам по парламенту.

Кстати, в редакции "Сегодня" приняли решение также поговорить и с Максимом Бужанским. Народный депутат рассказал нам о том, что угрожает украинскому языку, почему он против штрафов и как собирается менять законодательство.

Вторым острым моментом оказалась историческая дискуссия. Тарас Креминь сказал: "У нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа". Эти слова по понятным причинам заинтересовали российские СМИ. Такие информагентства-гиганты как ТАСС включили эту цитату в российскую повестку дня. Очередной, так сказать, повод для новости.

Реклама

В общей сложности, мы насчитали десятки упоминаний цитат из интервью Тараса Кременя в российских масс-медиа.

Российское медиа ТАСС цитирует Тараса Креминя

Еще один "слуга народа", депутат Игорь Негулевский также отреагировал в Facebook. Он заявил, что Тарас Креминь якобы возомнил себя всей страной.

Реклама

"В нашей стране образовался очень интересный элемент, который возомнил о себе невесть что. Он решил, что он – это страна. Он решил, что он – это Украина. А потому ОН имеет право диктовать украинцам, куда им надо ехать, если ОН им не нравится", – написал нардеп.

По примеру Бужанского политик также потребовал отставки языкового омбудсмена.

Языковой вопрос не оставляет равнодушным и других граждан Украины. Единого мнения нет. Даже взять, к примеру, комментарии под интервью в соцсетях "Сегодня" Нельзя сказать, что Тараса Креминя все поддержали или, наоборот, захейтели. Тема языка стала снова поводом яро отстоять свою позицию в комментариях.

Мнения украинцев по поводу слов Тараса Креминя разделились

Украинцы не сдерживают эмоций, комментируя заявления языкового омбудсмена

Языковой вопрос остается темой для жарких дискуссий в интернете

Очевидно, что разногласия остаются вплоть до бытового уровня. Высокие просмотры и цитируемость интервью показали, что многих украинцев до сих пор волнует, что будет с украинском языком на законодательном уровне. Ведь в 2022 году заработают новые нормы, в том числе и штрафы. И хоть это будет через полгода, "готовь сани летом, а телегу — зимой".

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ Обязаны сообщить, что редакция "Сегодня" может не разделять мнение того или иного собеседника, интервью с которым мы публикуем на сайте. В тоже время мы считаем крайне важным показать нашим читателям всю палитру точек зрения – от Тараса Кременя до Максима Бужанского.

Кстати, чуть не забыли...

Редакция "Сегодня" ко Дню украинской письменности и языка также обратилась за комментариями к украинской писательнице Ларисе Ницой, которая известна своей достаточно однозначной позицией по этому вопросу. В интервью она рассказала об "учителях-малоросах", "политиках-слабаках" и, конечно же, о языковом законе.