Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Під загрозою звільнення: Тарас Кремінь потрапив під шквал критики після інтерв'ю для "Сьогодні"

Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник проекту "Влада" Сьогодні
11 листопада, 06:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реакція на думки мовного омбудсмена не забарилася і за межами України
Інтервʼю з Кременем стало одним із топ-інфоприводів мережі 9 листопада
Інтервʼю з Кременем стало одним із топ-інфоприводів мережі 9 листопада

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь дав велике ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні", де розповів про те, як працює мовний закон, чи багато скарг і на кого можуть чекати штрафи наступного року. Заяви Кременя сподобалися не всім. На просторах мережі розгорілися суперечки. І все це у "червону дату" календаря – 9 листопада, День української писемності та мови.

Редакція "Сьогодні" відстежила, як реагували на інтерв'ю з Тарасом Кременем і які тези були найбільш обговорюваними.

Реклама

Найцитованішою виявилася фраза "у мене немає опонентів, а є відверті вороги України". Передбачивши скандальність вислову, ми його винесли до заголовку інтерв`ю. Одним із перших відреагував народний депутат від "Слуги народу" Макс Бужанський. Політик назвав омбудсмена "створінням, яке шукає ворогів серед українців". Депутат заявив, що проситиме прем'єр-міністра про відставку Тараса Кременя та уточнив, що навіть розіслав проєкт документа колегам у парламенті.

До речі, у редакції "Сьогодні" вирішили також поговорити і з Максимом Бужанським. Народний депутат розповів нам про те, що загрожує українській мові, чому він проти штрафів і як збирається змінювати законодавство.

Другим гострим моментом виявилася історична дискусія. Тарас Кремень сказав: "У нас досі є такі, хто ходить покладати квіти до пам'ятників тиранам та вбивцям українського народу". Ці слова зі зрозумілих причин зацікавили російські ЗМІ. Такі інформагентства-гіганти як ТАСС включили цю цитату до російського порядку денного. Черговий, так би мовити, привід для новини.

Реклама

Загалом, ми нарахували десятки згадок про цитати з інтерв'ю Тараса Кременя в російських мас-медіа.

Російське медіа ТАСС цитує Тараса Креміня
Російське медіа ТАСС цитує Тараса Креміня

Ще один "слуга народу", депутат Ігор Негулевський також відреагував у Facebook . Він заявив, що Тарас Кремень нібито уявив себе всією країною.

Реклама

"У нашій країні утворився дуже цікавий елемент, який уявив про себе казна-що. Він вирішив, що він – це країна. Він вирішив, що він – це Україна. А тому він має право диктувати українцям, куди їм треба їхати, якщо він їм не подобається", – написав нардеп.

За прикладом Бужанського політик також вимагав відставки мовного омбудсмена.

Мовне питання не залишає байдужим й інших громадян України. Єдиної думки немає. Навіть взяти, наприклад, коментарі під інтерв'ю в соцмережах "Сьогодні" Не можна сказати, що Тараса Кременя всі підтримали чи, навпаки, захейтили. Тема мови стала знову приводом яро відстояти свою позицію у коментарях.

Думки українців з приводу слів Тараса Креміня розділилися
Думки українців з приводу слів Тараса Креміня розділилися

Українці не стримують емоції, коментуючи заяви мовного омбудсмена
Українці не стримують емоції, коментуючи заяви мовного омбудсмена

Мовне питання залишається темою для гострих дискусій в інтернеті
Мовне питання залишається темою для гострих дискусій в інтернеті

Вочевидь, що розбіжності залишаються до побутового рівня. Високі перегляди та цитованість інтерв'ю показали, що багатьох українців досі турбує, що буде з українською мовою на законодавчому рівні. Адже 2022 року запрацюють нові норми, у тому числі й штрафи. І хоч це буде за півроку, "готуй сани влітку, а віз – взимку".

ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ
Повинні повідомити, що редакція "Сегодня" може не поділяти думку того чи іншого співрозмовника, інтерв'ю з яким ми публікуємо на сайті. Водночас ми вважаємо дуже важливим показати нашим читачам всю палітру точок зору – від Тараса Креміня до Максима Бужанського.

До речі, мало не забули...

Редакція "Сьогодні" до Дня української писемності та мови також звернулася за коментарями до української письменниці Лариси Ніцой, яка відома своєю досить однозначною позицією з цього питання. В інтерв'ю вона розповіла про "вчителів-малоросів", "політиків-слабаків" і, звичайно ж, про мовний закон.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "ППО у нас слабка": чи зможе Україна відбити атаку літаків РФ Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Ми переглянемо мовний закон" – Максим Бужанський про штрафи, українізацію та долю російськомовних Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Бойко Бойко
8,2%
4
Тимошенко Тимошенко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,5%
6
Гройсман Гройсман
3,1%
7
Мураєв Мураєв
4%
8
Медведчук Медведчук
1,3%
9
Ляшко Ляшко
1,3%
10
Тягнибок Тягнибок
1%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.06

Російський рубль (₽)

0.3681

Євро (€)

30.12

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

151 686

захворіло за тиждень в Україні

-1%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти