Під загрозою звільнення: Тарас Кремінь потрапив під шквал критики після інтерв'ю для "Сьогодні"

Реакція на думки мовного омбудсмена не забарилася і за межами України

Інтервʼю з Кременем стало одним із топ-інфоприводів мережі 9 листопада

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь дав велике ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні", де розповів про те, як працює мовний закон, чи багато скарг і на кого можуть чекати штрафи наступного року. Заяви Кременя сподобалися не всім. На просторах мережі розгорілися суперечки. І все це у "червону дату" календаря – 9 листопада, День української писемності та мови.

Редакція "Сьогодні" відстежила, як реагували на інтерв'ю з Тарасом Кременем і які тези були найбільш обговорюваними.

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Найцитованішою виявилася фраза "у мене немає опонентів, а є відверті вороги України". Передбачивши скандальність вислову, ми його винесли до заголовку інтерв`ю. Одним із перших відреагував народний депутат від "Слуги народу" Макс Бужанський. Політик назвав омбудсмена "створінням, яке шукає ворогів серед українців". Депутат заявив, що проситиме прем'єр-міністра про відставку Тараса Кременя та уточнив, що навіть розіслав проєкт документа колегам у парламенті.

До речі, у редакції "Сьогодні" вирішили також поговорити і з Максимом Бужанським. Народний депутат розповів нам про те, що загрожує українській мові, чому він проти штрафів і як збирається змінювати законодавство.

Другим гострим моментом виявилася історична дискусія. Тарас Кремень сказав: "У нас досі є такі, хто ходить покладати квіти до пам'ятників тиранам та вбивцям українського народу". Ці слова зі зрозумілих причин зацікавили російські ЗМІ. Такі інформагентства-гіганти як ТАСС включили цю цитату до російського порядку денного. Черговий, так би мовити, привід для новини.

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Загалом, ми нарахували десятки згадок про цитати з інтерв'ю Тараса Кременя в російських мас-медіа.

Російське медіа ТАСС цитує Тараса Креміня

Ще один "слуга народу", депутат Ігор Негулевський також відреагував у Facebook . Він заявив, що Тарас Кремень нібито уявив себе всією країною.

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"У нашій країні утворився дуже цікавий елемент, який уявив про себе казна-що. Він вирішив, що він – це країна. Він вирішив, що він – це Україна. А тому він має право диктувати українцям, куди їм треба їхати, якщо він їм не подобається", – написав нардеп.

За прикладом Бужанського політик також вимагав відставки мовного омбудсмена.

Мовне питання не залишає байдужим й інших громадян України. Єдиної думки немає. Навіть взяти, наприклад, коментарі під інтерв'ю в соцмережах "Сьогодні" Не можна сказати, що Тараса Кременя всі підтримали чи, навпаки, захейтили. Тема мови стала знову приводом яро відстояти свою позицію у коментарях.

Думки українців з приводу слів Тараса Креміня розділилися

Українці не стримують емоції, коментуючи заяви мовного омбудсмена

Мовне питання залишається темою для гострих дискусій в інтернеті

Вочевидь, що розбіжності залишаються до побутового рівня. Високі перегляди та цитованість інтерв'ю показали, що багатьох українців досі турбує, що буде з українською мовою на законодавчому рівні. Адже 2022 року запрацюють нові норми, у тому числі й штрафи. І хоч це буде за півроку, "готуй сани влітку, а віз – взимку".

ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ Повинні повідомити, що редакція "Сегодня" може не поділяти думку того чи іншого співрозмовника, інтерв'ю з яким ми публікуємо на сайті. Водночас ми вважаємо дуже важливим показати нашим читачам всю палітру точок зору – від Тараса Креміня до Максима Бужанського.

До речі, мало не забули...

Редакція "Сьогодні" до Дня української писемності та мови також звернулася за коментарями до української письменниці Лариси Ніцой, яка відома своєю досить однозначною позицією з цього питання. В інтерв'ю вона розповіла про "вчителів-малоросів", "політиків-слабаків" і, звичайно ж, про мовний закон.