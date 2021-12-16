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"Не обос**тесь еще раз": Арахамия дал команду "слугам" (переписка)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
16 декабря, 13:27
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Работа Верховной Рады была заблокирована на 2,5 часа
Давид Арахамия (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Давид Арахамия (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, видимо, не хочет собирать ее на внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроектов об отсрочке фискализации ФЛП (укр. – ФОП). Во внутреннем чате фракции он призвал коллег не подписывать подписные листы.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Через плечо.

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"Коллеги, по ФОПам, они затребовали назад все подписные. Прошу не обос**ться еще раз – не подписываем. Никакие позачерговые", – написал Арахамия.

Что известно?

  • Под инициативой за проведение внеочередного заседания парламента, которое должно было отсрочить введение кассовых аппаратов, первоначально подписался 151 депутат (для проведения заседания необходимо 150 подписей).
  • 12 человек отозвали свои подписи, и была дискуссия по поводу того, можно ли добавить подписи. Спикер Рады Руслан Стефанчук сразу после открытия заседания в 10:00 собрал лидеров фракций у себя для обсуждения. Был объявлен перерыв на 30 минут, но он затянулся на 2,5 часа.
  • Отметим, 1 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
  • Представители малого бизнеса несколько раз собирались на акции с требованием оставить их на упрощенной системе налогообложения

Также напомним, в Украине ввели электронные чеки вместо бумажных.

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